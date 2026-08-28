Samsung trabaja en One UI para el Galaxy S24 Ultra

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Samsung trabaja en One UI para el Galaxy S24 Ultra

Samsung continúa con el proceso de actualización de software para sus dispositivos insignia anteriores. Según informa ixbt.com, se ha detectado una compilación de prueba inicial de la interfaz One UI 9 para el smartphone Galaxy S24 Ultra, lo que genera gran interés entre los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información, el nuevo firmware de prueba con el número S928BXXU6ZZHK está destinado específicamente al modelo Galaxy S24 Ultra. Este paso demuestra la estrategia del fabricante surcoreano de equipar sus dispositivos con tecnologías modernas y sistemas operativos actualizados de manera oportuna.

Funcionalidades de One UI 9 y base Android 17

Los expertos señalan que la futura capa One UI 9 se basará en el sistema operativo Android 17. Se espera que esto amplíe aún más las capacidades del smartphone y sea un paso importante para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

El nuevo software ofrecerá a los usuarios funciones avanzadas orientadas a la IA. En particular, se menciona que el programa incluirá la función Now Nudge, capacidades mejoradas de Galaxy AI y herramientas reforzadas para la protección de datos personales.

Proceso de prueba y otros modelos

Según informes previos, los dispositivos de la serie Galaxy S24 y los más recientes Galaxy S25 debían unirse al programa de prueba beta de One UI 9 junto a otros modelos avanzados. Ahora parece que este proceso está comenzando en la práctica.

Asimismo, se ha revelado que en los servidores internos del fabricante se han detectado firmwares con los números S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI para el modelo Galaxy S23, el buque insignia de la generación anterior. Esto confirma que Samsung no descuida sus modelos insignia más antiguos.

Por ahora, la compañía no ha anunciado fechas precisas para la presentación oficial y la fase de prueba pública del nuevo software. Sin embargo, la aparición de compilaciones de prueba significa que este proceso no está muy lejos.

SamsungGalaxy S24 UltraOne UI 9Android 17Galaxy AI
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Abror Shuhratov
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