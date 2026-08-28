Se reduce la duración de la suspensión de los jugadores de la selección argentina

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Se reduce la duración de la suspensión de los jugadores de la selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras negociar con la FIFA, logró suavizar la ejecución de las duras sanciones disciplinarias impuestas a Leandro Paredes y Nahuel Molina. Según informa Goal.com, estos jugadores ahora podrán cumplir sus partidos de suspensión tanto en competiciones oficiales como en encuentros amistosos. Así lo informa Goal.com .

Estos acontecimientos se produjeron tras la derrota por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026. Tras el pitido final, se produjo una gran pelea en el campo, lo que convirtió el cierre del partido en un evento polémico. Como resultado, la Federación Internacional de Fútbol había impuesto medidas disciplinarias estrictas a varios miembros de la selección argentina.

Detalles de las sanciones y acciones de la AFA

En concreto, el experimentado centrocampista Leandro Paredes fue sancionado con 10 partidos y una multa de 65.000 libras esterlinas por agarrar del cuello al jugador rival Eric García y golpear a Gavi en la cara, derribándolo al suelo. El defensa Nahuel Molina fue suspendido por siete partidos tras golpear en el pecho al capitán de la selección española, Rodri, durante un altercado.

Comprendiendo la gravedad de la situación, la directiva de la AFA se dirigió inmediatamente a la FIFA para solicitar un cambio en el procedimiento de cumplimiento de las suspensiones. En un comunicado, la asociación señaló que la Comisión Disciplinaria de la FIFA aprobó esta solicitud de acuerdo con las normas vigentes, permitiendo que los jugadores cumplan sus sanciones en partidos amistosos de clase A.

Planes futuros y antecedentes

A pesar de esto, la Asociación del Fútbol Argentino continúa defendiendo sus derechos. Una vez recibidos los fundamentos de la decisión oficial, la AFA planea presentar una apelación ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Si esto no da resultados, se ha mencionado que el caso podría llevarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Cabe destacar que este no fue el único problema disciplinario de Argentina en el torneo. Tras la semifinal contra Inglaterra, jugadores como Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez causaron una gran controversia al celebrar con una pancarta que afirmaba que las Islas Malvinas pertenecen a Argentina.

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Jahongir Tursunov
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