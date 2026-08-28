El precio de la memoria de los smartphones se dispara y supera al de los procesadores

En el mercado tecnológico mundial, los factores que influyen en el coste de producción de los dispositivos móviles están cambiando drásticamente. Según el medio ixbt.com, citando al reconocido insider Digital Chat Station, los componentes de memoria para smartphones han experimentado un aumento de precio sin precedentes en un año, superando ahora el coste de los procesadores móviles más avanzados. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los expertos señalan que esta situación es inédita en la industria móvil y ha alterado por completo el equilibrio de los costes de fabricación. Mientras que antes la mayor carga financiera recaía en los chips de gama alta, ahora son los módulos de RAM y almacenamiento los que ocupan ese lugar.

¿Cuánto ha aumentado el precio de la memoria?

Según datos analíticos, este año el coste de un conjunto de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno ha subido drásticamente hasta alcanzar unos 2200 yuanes. A modo de comparación, en el mismo periodo del año pasado, el mismo kit de memoria estaba valorado en unos 500 yuanes. Por lo tanto, el precio de la memoria por sí solo ha aumentado 1700 yuanes en un año.

Al mismo tiempo, también se observa un aumento en el precio de los sistemas en chip (SoC) insignia de nueva generación. Si antes los procesadores móviles más potentes costaban unos 1500 yuanes, hoy su precio alcanza los 2000 yuanes. Es decir, el precio de los procesadores solo ha subido 500 yuanes.

Consecuencias de un cambio industrial

Como resultado, los componentes de memoria y los procesadores han intercambiado sus roles en la estructura de costes. Como señala el insider, la memoria se ha convertido por primera vez en el mayor gasto entre los componentes de los dispositivos móviles. Esta situación coloca a los fabricantes de smartphones ante una difícil elección.

Está claro que este factor tendrá un impacto serio en el precio de los futuros smartphones. Los fabricantes se enfrentan a dos opciones: reducir las capacidades de almacenamiento base para mantener los costes o trasladar los gastos adicionales directamente a los consumidores finales, lo que provocará un aumento en el precio de los teléfonos.