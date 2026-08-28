SpaceX lanza una nueva tarifa de Starlink para embarcaciones pequeñas

La empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha presentado una nueva tarifa de Internet satelital Starlink destinada a navegantes y propietarios de embarcaciones privadas. Según ixbt.com, este servicio, llamado Personal Maritime, ofrece a los propietarios de barcos pequeños una conexión cómoda e Internet ilimitado incluso en aguas abiertas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La cuota de suscripción mensual para la nueva tarifa es de 185 dólares estadounidenses. Una de las principales ventajas de este paquete es que los usuarios pueden navegar cerca de las costas de otros países durante largos periodos sin la obligación de regresar al país de registro cada 30 días.

Condiciones tarifarias y restricciones

Sin embargo, SpaceX ha establecido reglas estrictas para el uso de esta tarifa preferencial. Personal Maritime está destinado exclusivamente a embarcaciones de recreo o privadas de menos de 40 pies (aproximadamente 12,2 metros) de eslora. Se destaca que los barcos de pesca comercial, ferris y yates grandes no están incluidos en este programa.

Según las condiciones de la tarifa, el tráfico de Internet es totalmente ilimitado y la velocidad no se reduce en un área de hasta 12 millas náuticas (aproximadamente 22 kilómetros) de la costa. En esta etapa, el servicio solo está disponible mediante invitaciones especiales, ofrecidas a usuarios que ya han utilizado el servicio Starlink en el mar.

Aspectos financieros y costos futuros

Durante el proceso de conexión, se requiere el nombre de la embarcación, su bandera, su eslora y los documentos que acrediten su registro. Según la empresa, estas medidas sirven para evitar el uso de la tarifa preferencial con fines comerciales.

Teniendo en cuenta que la tarifa Global Priority actualmente disponible para marineros cuesta 650 dólares al mes, la nueva opción de 185 dólares parece mucho más económica. No obstante, este ahorro solo se mantiene cerca de la costa.

Si la embarcación sale de la zona de 12 millas, el usuario debe activar el modo Ocean Mode y, en este caso, el tráfico se paga por separado. Curiosamente, SpaceX ha triplicado el precio del tráfico adicional en alta mar, fijándolo en 6 dólares por gigabyte.