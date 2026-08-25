En la región rusa de Yaroslavl, una anciana cultivó una sandía gigante de 18 kilogramos en un invernadero utilizando las recomendaciones de la inteligencia artificial. El tamaño de la cosecha aumentó aún más el interés por este experimento.

La mujer recibió consejos de la inteligencia artificial durante el proceso de cuidado de la sandía en el invernadero. Solicitó recomendaciones sobre el cuidado de las plantas, la fertilización y las condiciones de cultivo.

Como resultado, se obtuvo una cosecha mucho mayor que la de las sandías comunes.

El peso de la sandía cultivada fue de 18 kilogramos. Este indicador es un resultado notable, especialmente en las condiciones de la región de Yaroslavl, una de las zonas con un clima relativamente fresco en Rusia.

Lo más interesante es que la jardinera obtuvo una cosecha mucho mayor de lo esperado al utilizar los consejos de la inteligencia artificial para el cuidado de la planta.