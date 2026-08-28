Se esperan cambios en la geometría y ergonomía del chasis del Samsung Galaxy S27 Ultra

·0·Tecnología
Se esperan cambios en la geometría y ergonomía del chasis del Samsung Galaxy S27 Ultra

Según Ixbt.com, el reconocido insider Ice Universe ha revelado nuevos detalles sobre el futuro buque insignia Samsung Galaxy S27 Ultra. Aunque anteriormente se publicaron imágenes de un bloque de cámara radicalmente nuevo, ahora se han dado a conocer aspectos que influyen en la comodidad de uso del dispositivo. Se espera que el fabricante surcoreano realice cambios notables en la apariencia del flagship, fundamentales para un mejor agarre. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Resulta que se trata de pequeños cambios en la geometría del chasis. Las esquinas y los bordes del Galaxy S27 Ultra tendrán formas menos afiladas. Como resultado, este smartphone de grandes dimensiones se ajustará de forma más natural a la palma de la mano y no ejercerá presión excesiva durante un uso prolongado.

Tal novedad es especialmente relevante para los dispositivos de la serie Ultra, ya que estos gadgets se distinguen por sus grandes dimensiones y peso. Incluso un ligero aumento en el radio de curvatura de los bordes puede tener un impacto positivo significativo en la ergonomía y la comodidad de agarre.

Evolución del diseño y dimensiones

Según la información proporcionada, Samsung continúa abandonando gradualmente el diseño de esquinas afiladas característico de los modelos Galaxy Ultra anteriores. Sin embargo, no se esperan cambios importantes en las dimensiones generales del dispositivo. Ice Universe señala que las dimensiones del Galaxy S27 Ultra serán casi idénticas a las del modelo anterior, el Galaxy S26 Ultra.

Esta información presentada por el insider está despertando gran interés en el mundo tecnológico. Ice Universe es conocido como un experto que fue uno de los primeros en predecir con precisión las tendencias de los smartphones con pantallas curvas, el notch del iPhone X, el diseño del iPhone 14 y los sensores de 200 MP.

La fuente de esta información exclusiva proviene directamente del departamento de investigación y desarrollo del gigante tecnológico surcoreano. Por ello, se espera que el buque insignia de nueva generación atraiga la atención de los usuarios no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su comodidad ergonómica en el uso diario.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartphonesTecnologíasInsider
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Samsung trabaja en One UI para el Galaxy S24 UltraSamsung trabaja en One UI para el Galaxy S24 UltraHoy, 13:27El precio de la memoria de los smartphones se dispara y supera al de los procesadoresEl precio de la memoria de los smartphones se dispara y supera al de los procesadoresHoy, 12:30Starlink y Liberty lanzan la comunicación satelital directa en Costa RicaStarlink y Liberty lanzan la comunicación satelital directa en Costa RicaHoy, 11:52El reloj inteligente Huawei Watch GT 7 Pro sale a la venta en ChinaEl reloj inteligente Huawei Watch GT 7 Pro sale a la venta en ChinaHoy, 10:53El iPhone 17 Pro sobrevive a una caída desde la estratosferaEl iPhone 17 Pro sobrevive a una caída desde la estratosferaHoy, 03:27Xiaomi presenta su nueva campana extractora inteligente MijiaXiaomi presenta su nueva campana extractora inteligente MijiaHoy, 01:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Kawasaki prepara la producción en serie de su robot cuadrúpedo Corleo
Kawasaki prepara la producción en serie de su robot cuadrúpedo Corleo