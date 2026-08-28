Se esperan cambios en la geometría y ergonomía del chasis del Samsung Galaxy S27 Ultra

Según Ixbt.com, el reconocido insider Ice Universe ha revelado nuevos detalles sobre el futuro buque insignia Samsung Galaxy S27 Ultra. Aunque anteriormente se publicaron imágenes de un bloque de cámara radicalmente nuevo, ahora se han dado a conocer aspectos que influyen en la comodidad de uso del dispositivo. Se espera que el fabricante surcoreano realice cambios notables en la apariencia del flagship, fundamentales para un mejor agarre. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Resulta que se trata de pequeños cambios en la geometría del chasis. Las esquinas y los bordes del Galaxy S27 Ultra tendrán formas menos afiladas. Como resultado, este smartphone de grandes dimensiones se ajustará de forma más natural a la palma de la mano y no ejercerá presión excesiva durante un uso prolongado.

Tal novedad es especialmente relevante para los dispositivos de la serie Ultra, ya que estos gadgets se distinguen por sus grandes dimensiones y peso. Incluso un ligero aumento en el radio de curvatura de los bordes puede tener un impacto positivo significativo en la ergonomía y la comodidad de agarre.

Evolución del diseño y dimensiones

Según la información proporcionada, Samsung continúa abandonando gradualmente el diseño de esquinas afiladas característico de los modelos Galaxy Ultra anteriores. Sin embargo, no se esperan cambios importantes en las dimensiones generales del dispositivo. Ice Universe señala que las dimensiones del Galaxy S27 Ultra serán casi idénticas a las del modelo anterior, el Galaxy S26 Ultra.

Esta información presentada por el insider está despertando gran interés en el mundo tecnológico. Ice Universe es conocido como un experto que fue uno de los primeros en predecir con precisión las tendencias de los smartphones con pantallas curvas, el notch del iPhone X, el diseño del iPhone 14 y los sensores de 200 MP.

La fuente de esta información exclusiva proviene directamente del departamento de investigación y desarrollo del gigante tecnológico surcoreano. Por ello, se espera que el buque insignia de nueva generación atraiga la atención de los usuarios no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su comodidad ergonómica en el uso diario.