Xiaomi presenta el smartphone Poco X8 Power 5G con una batería de 10 000 mAh

La marca Xiaomi ha presentado oficialmente uno de sus nuevos dispositivos más esperados, el smartphone Poco X8 Power 5G. Según ixbt.com, el aspecto más importante y destacable de este gadget es que está equipado con una enorme batería de 10 000 mAh de capacidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades técnicas y pantalla

Según la información presentada, el lanzamiento del smartphone está programado para el 4 de septiembre de este año, y el mercado indio será la primera región en comercializar este modelo. El fabricante destaca que, gracias a la enorme batería, el dispositivo puede funcionar de forma continua hasta 3,5 días sin carga, y la vida útil de la batería alcanza los seis años.

Si nos basamos en las filtraciones previas, el nuevo Poco X8 Power 5G también muestra un alto rendimiento en términos de carga. En particular, el smartphone admite una carga rápida por cable de 100 W, así como una tecnología de carga inversa por cable de 27 W para alimentar otros dispositivos.

La parte frontal del dispositivo está equipada con una pantalla AMOLED de calidad con una diagonal de 6,83 pulgadas. El brillo máximo de la pantalla es de 3500 nits, lo que permite utilizarla fácilmente incluso bajo la luz solar directa. La seguridad de la pantalla está garantizada por un robusto cristal protector Gorilla Glass Victus 2.

Protección y capacidades de la cámara

La carcasa del Poco X8 Power 5G cuenta con una clasificación IP69K de protección contra el polvo y el agua, la más alta para dispositivos de consumo modernos. Esto permite utilizarlo sin problemas incluso en condiciones extremadamente difíciles.

En cuanto a las capacidades ópticas, la cámara principal del smartphone consta de un conjunto de sensores de 50 y 8 megapíxeles. Para autorretratos de calidad y videollamadas, se ha instalado una cámara frontal de 32 megapíxeles. Los teasers oficiales muestran claramente la característica carcasa de color amarillo brillante del dispositivo y el bloque de cámara cuadrado situado en el panel trasero.

Además, Xiaomi garantiza a sus usuarios un soporte de software a largo plazo. Según esta garantía, el modelo Poco X8 Power 5G recibirá cuatro actualizaciones importantes del sistema operativo Android, así como parches de seguridad regulares durante seis años.