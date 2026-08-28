Un hombre al borde de la muerte cambia sus hábitos y salva su vida

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Un hombre al borde de la muerte cambia sus hábitos y salva su vida

Martin Davis, de 58 años, cuya salud se deterioró gravemente debido al alcohol y la comida basura, decidió cambiar radicalmente su vida tras una advertencia médica. Le dijeron que si no cambiaba sus hábitos moriría en pocos meses, pero que podría prolongar su vida 10 años si lo hacía.

Martin solía empezar el día con una baguette de beicon y un capuchino grande con cuatro cucharaditas de azúcar, seguido de otro sándwich y cinco galletas de chocolate. Para comer elegía un Big Mac de McDonald's y para cenar, platos precocinados congelados. Además, bebía al menos una botella de vodka al día. Su peso alcanzó los 174,64 kg.

En noviembre de 2020, su estado empeoró. Fue hospitalizado por dolor torácico, dificultad para respirar e hipertensión arterial grave. Martin admitió que en aquel momento no consideraba el alcohol un problema grave, dándose cuenta más tarde de que era un «alcohólico funcional».

Después, dejó el alcohol por completo. También renunció a los dulces, el chocolate y la comida rápida, cambiando sus hábitos alimenticios. Ahora consume principalmente frutos secos, marisco y verduras, y a veces prepara curry o chili.

Sin embargo, los problemas de salud de Martin no desaparecieron por completo. Fue diagnosticado con apnea obstructiva del sueño, daño hepático, insuficiencia renal, artritis y otras enfermedades cardíacas.

Una chica con toga de graduación y un hombre posan frente a una pancarta de la Universidad de Derby.

Más tarde, empezó a entrenar con el entrenador personal Clive Fearon. Martin tomó clases individuales de boxeo, montó un gimnasio en casa y adquirió el hábito de caminar 14.000 pasos cada mañana.

Tras dos años de esfuerzo, su peso bajó a 78,47 kg.

Martin dice que todavía sufre problemas de salud. Sin embargo, su objetivo principal es ver a sus hijos terminar la universidad. Asistió a la graduación de su hija y ahora quiere vivir ese mismo momento con su hijo.

Su entrenador, Clive Fearon, calificó la transformación de Martin como un «viaje increíble». Destaca que el resultado más importante no es solo la pérdida de peso, sino el cambio de actitud de Martin hacia la alimentación y su estilo de vida.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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