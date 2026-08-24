Revelados los detalles del contrato matrimonial secreto de Ronaldo y Georgina

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Revelados los detalles del contrato matrimonial secreto de Ronaldo y Georgina

La estrella de la selección nacional de Portugal y del club Al-Nassr Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez, quienes recientemente legalizaron su relación, han visto cómo se hacen públicos algunos puntos de su contrato matrimonial. Según el prestigioso diario español Marca en caso de un posible divorcio, se garantiza a Georgina una pensión vitalicia y bienes inmuebles de gran valor.

Condiciones principales y garantías del contrato matrimonial

Según el acuerdo, en caso de que la pareja se divorcie oficialmente, Cristiano Ronaldo pagará a la cuenta de Georgina Rodríguez 100 000 euros mensuales de por vida. Además, Georgina obtendrá la propiedad total de una lujosa mansión situada en el complejo residencial más exclusivo y prestigioso de Madrid, «La Finca», valorada en varios millones de euros.

Detalles del contrato matrimonial de Ronaldo y Georgina

Sección / Cláusula

Condiciones establecidas en el contrato

Pareja

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Pensión vitalicia mensual

100 000 euros (cada mes)

Bienes inmuebles otorgados

Mansión multimillonaria en el complejo «La Finca» de Madrid

Estatus

Georgina es reconocida no solo como beneficiaria, sino como socia plena que contribuye significativamente a la familia

Objetivo principal

Garantizar el bienestar de los hijos y evitar litigios judiciales complejos

El objetivo es la salud mental de los hijos y la paz familiar

Según las fuentes, el objetivo principal de este contrato estricto y preacordado es proteger plenamente el futuro, el bienestar material y el estado psicológico de los hijos en caso de divorcio. La pareja quiso evitar procesos judiciales escandalosos y conflictos legales complejos que pudieran vulnerar su privacidad.

Asimismo, el documento señala que Georgina Rodríguez no es una simple receptora de pagos, sino una socia de pleno derecho que contribuye de forma inestimable a la estabilidad familiar y a la educación de los hijos.

¿Cree que es una decisión acertada que las celebridades firmen contratos matrimoniales tan estrictos antes de casarse para asegurar el futuro de los hijos y la estabilidad de la relación?

¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta interesante noticia sobre la familia de Ronaldo con los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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