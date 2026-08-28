El telescopio espacial de la NASA se prepara para el lanzamiento tras problemas presupuestarios de 4 mil millones de dólares

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, valorado en 4 mil millones de dólares, ha superado con éxito todas las pruebas financieras y organizativas y está listo para el lanzamiento. Según la información publicada por IXBT.com, este colosal proyecto científico, en desarrollo durante casi dos décadas, estuvo a punto de ser cancelado hace un año, pero la determinación del equipo salvó la misión. Así lo informa Ixbt.com informa .

Resulta que el destino del proyecto se vio comprometido el año pasado debido a los recortes presupuestarios masivos propuestos por la administración estadounidense. A pesar de los planes de reducir la financiación a más de la mitad para el año fiscal 2026, hasta los 156,6 millones de dólares, los expertos continuaron con su trabajo. En aquel momento, el dispositivo ya estaba completado en un 95 %.

Dificultades financieras y camino al espacio

Ante los recortes, el equipo tuvo que trabajar con escasez de personal y recursos limitados. Sin embargo, los ingenieros y científicos no detuvieron los trabajos de preparación del telescopio. Como resultado, todos los obstáculos han sido superados y el dispositivo está listo para dirigirse a su destino final.

Según los planes, el esperado lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman está programado para el 30 de agosto de este año. Para esta importante misión se ha elegido el cohete pesado Falcon Heavy de SpaceX. El aparato, que será enviado al espacio por el cohete, servirá para resolver una serie de problemas científicos relacionados con la Tierra.

Capacidades únicas y futuras investigaciones

Una vez en el espacio, la nave será dirigida al punto de Lagrange L2, situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Este punto se considera una de las zonas más favorables para realizar diversas observaciones astronómicas y tiene una gran importancia científica.

Los expertos destacan que se espera que este telescopio de 4 mil millones de dólares revolucione el estudio de la materia oscura y la energía oscura, la búsqueda de nuevos exoplanetas y la observación de los misterios del universo. Una de sus ventajas más importantes es que el campo de visión del dispositivo es unas 50 veces más amplio que el del famoso telescopio James Webb.

La capacidad de observación extendida permitirá a los científicos obtener las imágenes más grandes y detalladas del universo. Este proyecto, que hasta hace poco corría el riesgo de ser cancelado, se ha convertido en una realidad capaz de transformar radicalmente la comprensión humana del cosmos.