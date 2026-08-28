Starlink y Liberty lanzan la comunicación satelital directa en Costa Rica

Los avances en el campo de las tecnologías espaciales están llevando las capacidades de comunicación de los usuarios a un nivel completamente nuevo. Según ixbt.com, Starlink, en asociación con el operador Liberty, ha lanzado con éxito en Costa Rica el servicio Starlink Mobile, que permite a los teléfonos inteligentes estándar conectarse directamente a los satélites. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este nuevo servicio está diseñado para los habitantes de zonas remotas y de difícil acceso donde no existen estaciones base terrestres tradicionales. Gracias a él, los usuarios podrán comunicarse a través de sus dispositivos incluso sin cobertura de red móvil.

Capacidades y cobertura

La nueva tecnología ayuda a realizar tareas importantes incluso en condiciones donde la red móvil habitual no funciona. En particular, el servicio permite a los usuarios enviar mensajes SMS y de voz, compartir su geolocalización y utilizar mapas y algunas aplicaciones necesarias.

Los expertos señalan que se espera que esta tecnología sea especialmente demandada en regiones montañosas, densas selvas tropicales y zonas costeras. De este modo, Costa Rica se convierte en uno de los países de la región donde se están ampliando las capacidades de comunicación móvil en áreas sin infraestructura tradicional.

Expansión global

Este paso es la siguiente etapa de la estrategia a gran escala de Starlink para fortalecer su posición en América Latina. Anteriormente, se informó que el servicio satelital Starlink Direct-to-Cell similar se lanzó en Chile, y un proyecto idéntico también se implementó en Italia.

El proyecto actual, llevado a cabo en Costa Rica en colaboración con el operador Liberty, demuestra la expansión constante de la tecnología Direct to Cell en la región de América Latina. Starlink continúa expandiendo activamente su presencia en la región, brindando mayor comodidad a la población.