Asesinato en vivo: ¿Por qué fue asesinado César Gastélum? Los asesinos fueron capturados

Las fuerzas de seguridad mexicanas concluyeron con éxito una operación especial de gran escala sobre el asesinato del bloguero de 25 años César Daniel Nolasco Gastélum, quien causó un gran revuelo en las redes sociales (conocido en la red como César Gastélum o «Cesarín» ).

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó oficialmente que, como resultado de las labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, los sospechosos del asesinato fueron identificados y detenidos en el estado de Puebla.

Operación sangrienta: Ataque armado contra los agentes

El proceso de captura del sospechoso Jesús Alberto «N» en la zona de San Andrés Cholula se convirtió en un verdadero enfrentamiento armado:

Disparos contra la policía: Cuando los investigadores y los miembros de la unidad especial se acercaron, tres criminales armados abrieron fuego contra ellos;

Respuesta y bajas: Como resultado del fuego de respuesta de las fuerzas del orden, uno de los atacantes fue neutralizado en el lugar, mientras que los otros dos, incluido el sospechoso principal Jesús Alberto, fueron capturados heridos;

Armas incautadas: Durante el operativo, se incautaron tres armas de fuego, una gran cantidad de municiones y vehículos como evidencia material.

El horror del 4 de agosto: La transmisión en vivo no se cortó

Este impactante crimen ocurrió el 4 de agosto en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa:

Asesinos en motocicleta: Mientras el bloguero realizaba una transmisión en vivo (stream) en redes sociales con varios conocidos cerca de un restaurante de comida rápida, dos sujetos armados en motocicleta le dispararon varias veces y huyeron del lugar;

Tragedia captada en cámara: Los momentos previos al ataque y los gritos de las personas pidiendo ayuda quedaron registrados en la transmisión en directo;

Motivo del crimen: Los investigadores están analizando minuciosamente si el asesinato está relacionado con los polémicos contenidos y declaraciones publicados por el bloguero en redes sociales.

El funcionario del gobierno mexicano, García Harfuch, enfatizó que la identidad de todos los participantes ha sido plenamente establecida, declarando: «Nadie quedará impune».