El satélite Geoskan-2 recibió más de 47 000 mensajes de aviones

El satélite «Geoskan-2», perteneciente a la empresa rusa «Geoskan», recibió con éxito más de 47 000 mensajes de miles de aeronaves en solo un día y medio. Este indicador amplía significativamente las capacidades de seguimiento del tráfico aéreo en zonas remotas no cubiertas por estaciones terrestres. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el satélite está especializado en la recepción de señales ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) transmitidas automáticamente por las aeronaves. Se señala que, durante un día y medio de actividad, el dispositivo logró recopilar un total de 47 100 mensajes de 1 826 aviones, de los cuales 772 aeronaves transmitieron sus coordenadas precisas.

Seguimiento de aeronaves desde el espacio

Esta tecnología avanzada permite monitorear en tiempo real la ubicación, velocidad y dirección de aeronaves tripuladas y no tripuladas desde el espacio. Los expertos explican que, anteriormente, existían dificultades para registrar aviones que sobrevolaban zonas remotas y de difícil acceso del océano Pacífico, mientras que ahora se registra un número significativamente mayor de mensajes en estas áreas.

En particular, «Geoskan-2» logró recibir datos incluso de un gran avión de pasajeros que sobrevolaba el archipiélago de Svalbard. Esto demuestra el alto alcance de las capacidades globales del sistema.

Planes futuros e importancia

Cabe recordar que el satélite «Geoskan-2» fue puesto en órbita el 25 de julio de 2025 mediante un cohete portador «Soyuz-2.1b», junto con los satélites «Ionosfera-M» n.º 3 y n.º 4. Desde el primer día de operación, el dispositivo recibió más de 850 mensajes de aviones comerciales dentro de su línea de visión de radio en una sola órbita.

Según representantes de la empresa, se planea expandir esta tecnología e integrarla en los sistemas de gestión de tráfico aéreo existentes. Esto es de vital importancia para el monitoreo seguro de vuelos, especialmente en regiones remotas donde la infraestructura terrestre es limitada o inexistente.