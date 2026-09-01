Xiaomi presenta una lavadora compacta de doble tambor

Xiaomi ha presentado en el mercado chino la Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg, una lavadora y secadora compacta que destaca por sus características técnicas únicas. A pesar de su tamaño compacto, el dispositivo llama la atención por integrar dos tambores independientes y un conjunto de funciones modernas, informa el sitio ixbt.com. Al respecto, Ixbt.com informa sobre esto.

Capacidades técnicas y rendimiento

La capacidad de carga total del nuevo dispositivo es de 5 kilogramos para el lavado, correspondiendo 2,5 kilogramos a cada compartimento. Al mismo tiempo, el modo de secado puede procesar hasta 3 kilogramos de ropa a la vez. Gracias a la implementación de sistemas de suministro de agua y secado separados, se evita que los flujos entre los diferentes tambores se mezclen.

El dispositivo está equipado con un sistema de accionamiento directo (direct drive) capaz de hacer girar los tambores hasta 1200 veces por minuto. Para los detergentes, se han previsto dos dosificadores automáticos de 150 mililitros cada uno. Se afirma que esta reserva es suficiente para un mes de uso regular de la máquina.

Funciones inteligentes y variedad de programas

Los usuarios pueden utilizar 34 programas diseñados para eliminar diversas manchas, incluyendo café, barro y productos cosméticos. Para cargas pequeñas, existe un ciclo de lavado y secado rápido que finaliza en solo 40 minutos. También se han creado condiciones especiales para tejidos delicados.

En particular, el modo de secado automático a 40 °C para seda se detiene automáticamente una vez que el tejido está completamente seco. Si la ropa lavada permanece en el tambor durante la noche, un sistema de ventilación especial evita la aparición de olores desagradables. Se presta especial atención a la higiene con la adición de una función de limpieza de tambores a 95 °C, que garantiza la eliminación de hasta el 99,99 % de bacterias y virus.

Gestión y política de precios

Según la información proporcionada, el dispositivo funciona perfectamente con la aplicación Mi Home y el ecosistema HyperOS . También admite control por voz y actualizaciones de software vía OTA. Con un ancho inferior a 60 centímetros, las dimensiones del cuerpo son 598 x 574 x 478 milímetros y su peso es de 41 kilogramos.

En el mercado chino, está previsto que esta lavadora-secadora compacta y multifuncional salga a la venta a un precio de 3499 yuanes (aproximadamente 520 dólares). Por ahora, no se ha proporcionado información oficial sobre la fecha de lanzamiento en los mercados globales.