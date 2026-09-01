Hasanboy Dusmatov se une a un nuevo equipo: ¿cuándo será su próxima pelea?

El líder de la selección nacional de Uzbekistán, doble campeón olímpico que ha alcanzado las cimas del boxeo profesional y amateur, Hasanboy Dusmatov, abre un nuevo capítulo en su carrera.

El maestro de los guantes de cuero de Andiján ha firmado un acuerdo de colaboración oficial con la prestigiosa promotora rusa « Premier Boxing Academy » . La compañía anunció este acuerdo de manera solemne.

« Una leyenda del boxeo uzbeko en nuestro equipo »: Declaración del promotor

« Premier Boxing Academy » anunció la firma del contrato con el boxeador uzbeko de la siguiente manera:

Alto estatus y reconocimiento: « ¡Un nuevo luchador en nuestro equipo! ¡Den la bienvenida a Hasanboy Dusmatov! Dos oros olímpicos, un título de campeón mundial, la Copa Val Barker y tres victorias en campeonatos asiáticos son solo una parte de su glorioso camino. ¡Estamos extremadamente felices de contar con un atleta de tal calibre!»;

Planes futuros: « Hasanboy, ¡bienvenido a nuestro equipo! Nos esperan grandes victorias. ¡Nos prepararemos juntos para nuevos éxitos!».

¿Cuándo y dónde será la próxima pelea?

Tras la firma del contrato, se revelaron los detalles sobre la próxima pelea de nuestro compatriota: