Hasanboy Dusmatov se une a un nuevo equipo: ¿cuándo será su próxima pelea?
El líder de la selección nacional de Uzbekistán, doble campeón olímpico que ha alcanzado las cimas del boxeo profesional y amateur, Hasanboy Dusmatov, abre un nuevo capítulo en su carrera.
El maestro de los guantes de cuero de Andiján ha firmado un acuerdo de colaboración oficial con la prestigiosa promotora rusa « Premier Boxing Academy » . La compañía anunció este acuerdo de manera solemne.
« Una leyenda del boxeo uzbeko en nuestro equipo »: Declaración del promotor
« Premier Boxing Academy » anunció la firma del contrato con el boxeador uzbeko de la siguiente manera:
Alto estatus y reconocimiento: « ¡Un nuevo luchador en nuestro equipo! ¡Den la bienvenida a Hasanboy Dusmatov! Dos oros olímpicos, un título de campeón mundial, la Copa Val Barker y tres victorias en campeonatos asiáticos son solo una parte de su glorioso camino. ¡Estamos extremadamente felices de contar con un atleta de tal calibre!»;
Planes futuros: « Hasanboy, ¡bienvenido a nuestro equipo! Nos esperan grandes victorias. ¡Nos prepararemos juntos para nuevos éxitos!».
¿Cuándo y dónde será la próxima pelea?
Tras la firma del contrato, se revelaron los detalles sobre la próxima pelea de nuestro compatriota:
Fecha del combate: Hasanboy Dusmatov disputará su próxima pelea oficial en octubre o noviembre de este año;
Formato del torneo: Se planea que el enfrentamiento se organice dentro de los eventos de la rama profesional IBA.Pro ;
Sobre el oponente: La fecha del próximo combate y el nombre del oponente se anunciarán oficialmente en los próximos días.
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