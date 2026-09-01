¿Qué error causó el KO de Umar Nurmagomedov? Un entrenador legendario revela la verdadera razón

Uno de los entrenadores más experimentados del mundo de las MMA, fundador del famoso gimnasio AKA, Javier Mendez Submission Radio habló abiertamente en una entrevista exclusiva sobre el impactante suceso ocurrido en el evento UFC Fight Night 286 en Shanghái.

El experto veterano Umar Nurmagomedov admitió que el inesperado y profundo KO sufrido ante su oponente chino Song Yadong lo dejó profundamente conmocionado y que no entendió qué sucedió en ese momento.

«Debí haber estado allí»: Las palabras sinceras de Mendez

Javier Mendez expresó que vivió la derrota de su pupilo como una tragedia personal:

Primera reacción y estupor: «Para ser honesto, todo sucedió tan rápido que me quedé atónito. Me dije a mí mismo: "¿Qué acaba de pasar?". Estaba en estado de shock total, porque quiero y valoro mucho a Umar»;

Dolor personal: «Cuando alguien es tan cercano y valioso para ti, una derrota tan dura duele el doble. "Debí haber estado allí", pensé. Pero él ya estaba en buenas manos. Esto es deporte, a veces ocurren situaciones inesperadas».

El error decisivo: ¿Cómo atrapó Song Yadong a Umar?

El entrenador de AKA reveló el análisis táctico del momento del KO de la siguiente manera: