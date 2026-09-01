Romano anuncia el traspaso récord de Enzo Fernández al Manchester City

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Romano anuncia el traspaso récord de Enzo Fernández al Manchester City

En las últimas horas del mercado de fichajes de verano, se ha cerrado oficialmente el mayor traspaso del año en la Premier League. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, el centrocampista del Chelsea y campeón del mundo Enzo Fernández Manchester Cityhan llegado a un acuerdo total para su traspaso.

La estrella argentina de 25 años exigió unirse a los «Citizens» y expresó su deseo de volver a trabajar con su antiguo técnico Enzo Maresca.

Más de 125 millones de libras: un récord absoluto para el City

Los detalles financieros e históricos de este megatraspaso:

  • Manchester Cityrécord: Cifra del traspaso supera los 125 millones de libras esterlinas (146 millones de euros). Esto Manchester Citymarca un récord como la compra más cara en toda la historia del club;

  • 2.º lugar en la historia de la Premier League: Este acuerdo se convierte en el segundo traspaso más caro en la historia de la Premier League, solo por detrás del de Alexander Isak;

  • Preparación para el reconocimiento médico: Tras largas negociaciones, el Chelsea aprobó oficialmente la venta y el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico en Manchester.

Contrato de 2023 a 2032 y el factor Maresca

La etapa de Enzo en el Chelsea y su nuevo desafío:

  • Alianza con Maresca: El jugador considera el reencuentro con el entrenador Enzo Maresca, con quien trabajó y tuvo buena sintonía en el Chelsea, como el paso más importante de su carrera;

  • Huella en Londres: Tras su éxito en el Mundial 2022, Fernández llegó a Londres en enero de 2023 y tenía contrato con los «Blues» hasta 2032, pero la oferta del City cambió radicalmente la situación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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