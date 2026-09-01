En las últimas horas del mercado de fichajes de verano, se ha cerrado oficialmente el mayor traspaso del año en la Premier League. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, el centrocampista del Chelsea y campeón del mundo Enzo Fernández Manchester Cityhan llegado a un acuerdo total para su traspaso.

La estrella argentina de 25 años exigió unirse a los «Citizens» y expresó su deseo de volver a trabajar con su antiguo técnico Enzo Maresca.

Más de 125 millones de libras: un récord absoluto para el City

Los detalles financieros e históricos de este megatraspaso:

Manchester Cityrécord: Cifra del traspaso supera los 125 millones de libras esterlinas (146 millones de euros). Esto Manchester Citymarca un récord como la compra más cara en toda la historia del club;

2.º lugar en la historia de la Premier League: Este acuerdo se convierte en el segundo traspaso más caro en la historia de la Premier League, solo por detrás del de Alexander Isak;

Preparación para el reconocimiento médico: Tras largas negociaciones, el Chelsea aprobó oficialmente la venta y el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico en Manchester.

Contrato de 2023 a 2032 y el factor Maresca

La etapa de Enzo en el Chelsea y su nuevo desafío: