Xiaomi lanza el Mijia Ceiling Fan en el mercado internacional

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Xiaomi lanza el Mijia Ceiling Fan en el mercado internacional

El gigante tecnológico chino Xiaomi se prepara para lanzar su nuevo desarrollo, un ventilador de techo inteligente con iluminación, en el mercado internacional. Según ixbt.com, el modelo Mijia Ceiling Fan with Light de 36 pulgadas apareció en el sitio web global oficial de la compañía, lo que indica que el dispositivo se venderá fuera de China. Así lo informa Ixbt.com .

Actualmente, Xiaomi mantiene en secreto la fecha exacta de lanzamiento y los precios finales de este producto innovador en los mercados internacionales. No obstante, su aparición en la página global sugiere una disponibilidad inminente, generando gran interés entre los consumidores.

Capacidades técnicas del dispositivo

Este dispositivo combina una lámpara de techo de 36 pulgadas y un ventilador eficiente en un diseño compacto. El peso total de la estructura es de aproximadamente 4,3 kg. El consumo máximo de energía es de 64 W, de los cuales 28 W corresponden al ventilador y 36 W al sistema de iluminación.

El sistema de iluminación integrado puede proporcionar al menos 300 lux de luz. Además, los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura de color de la luz en un amplio rango de 2700 K a 5700 K según sus preferencias.

Control inteligente y funcionalidad estacional

El ventilador puede girar en ambas direcciones, asegurando su eficiencia durante todo el año. En verano, enfría la habitación dirigiendo el flujo de aire hacia abajo, mientras que en invierno, gira en sentido inverso para distribuir uniformemente el aire caliente acumulado bajo el techo.

Se incluye un mando a distancia dedicado para controlar el dispositivo. Además, su integración con sistemas modernos de hogar inteligente ofrece a los usuarios comodidad dentro de un ecosistema conectado.

Como referencia, este dispositivo se valoró en unos 80 USD en el mercado chino. Los expertos estiman que su precio en el mercado global podría ser ligeramente superior debido a los costes logísticos y otros gastos.

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Abror Shuhratov
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