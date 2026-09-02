Maquetas del iPhone 18 Pro Max y del iPhone Ultra plegable reveladas antes de la presentación de Apple

A solo ocho días de la próxima gran presentación de Apple, han aparecido en la red nuevas maquetas de los dispositivos esperados. Según ixbt.com, el famoso YouTuber Lewis Hilsenteger (autor del canal "Unbox Therapy") mostró en su último vídeo maquetas del iPhone 18 Pro Max y del iPhone Ultra, que se supone será el primer smartphone plegable de la compañía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cambios en el diseño del iPhone Ultra plegable

Entre las maquetas presentadas, la que más atención atrae es el iPhone Ultra plegable. El autor señala que esta nueva versión está mucho más lograda que las anteriores y podría reflejar con mayor precisión el aspecto del futuro smartphone de serie. El cuerpo del dispositivo parece visualmente más grueso, mientras que sus esquinas y bordes tienen una forma más redondeada.

El diseño del bloque de cámaras principales también ha sido revisado significativamente. Su aspecto se acerca más al estilo de diseño actual de Apple. Los cambios estructurales también han afectado al mecanismo de plegado, con la bisagra integrada más profundamente en el cuerpo sin sobresalir demasiado de los bordes laterales.

El análisis de las maquetas muestra que los ingenieros también han cambiado la ubicación del puerto USB-C y de los altavoces. Estas mejoras tienen como objetivo aumentar la comodidad de uso diario del dispositivo y están despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.

Paleta de colores del iPhone 18 Pro Max

Por su parte, las maquetas de los modelos iPhone 18 Pro Max apenas difieren de las muestras publicadas anteriormente en Internet. Sin embargo, durante el vídeo se mostraron claramente cuatro posibles gamas de colores para este dispositivo insignia.

Esta gama de colores incluye:

Azul claro

Rojo frambuesa

Blanco

Negro

Estas maquetas ofrecen a los fans de Apple una primera visión de cómo podrían ser los futuros buques insignia. La atención principal se centra en el evento oficial programado para el 9 de septiembre, donde se espera que la compañía revele todos sus secretos.