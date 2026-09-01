El avión Il-114-300 recibe un sistema único que funciona sin satélite

·1·Tecnología
El avión Il-114-300 recibe un sistema único que funciona sin satélite

El nuevo avión regional de pasajeros ruso Il-114-300 se ha convertido en la única aeronave de su clase capaz de garantizar vuelos seguros sin señal de satélite y en zonas donde la infraestructura de radionavegación está poco desarrollada. Según el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, este avión está equipado con tres sistemas modernos de navegación inercial láser. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta solución tecnológica es especialmente crucial para su uso en regiones remotas y de difícil acceso. En tales zonas, los vuelos a menudo enfrentaban dificultades debido a la falta de señales de navegación. Se espera que el Il-114-300 resuelva estos problemas y lleve la seguridad de la aviación regional a un nuevo nivel.

Equipamiento moderno y diseño interior

Según el Ministerio, el complejo de navegación de vuelo digital del avión no tiene nada que envidiar, en cuanto a capacidades, a la aviónica de los aviones de línea más modernos. Esto facilita significativamente el pilotaje para las tripulaciones, incluso en condiciones meteorológicas y geográficas complejas.

La cabina de pasajeros de la aeronave también ha sido creada bajo un enfoque totalmente nuevo. En el diseño del interior se han utilizado materiales locales innovadores, destinados a proporcionar una mayor comodidad a los pasajeros durante el vuelo.

Planes de entrega y perspectivas

El avión Il-114-300 superó con éxito su certificación el 5 de junio de este año. Esta aeronave se considera el principal medio de transporte regional destinado a reemplazar a los obsoletos aviones An-24 que han cumplido su vida útil.

Según fuentes de Ixbt.com e información oficial, la entrega de los primeros aviones de serie a las aerolíneas del Lejano Oriente está prevista para 2028. Actualmente, las fuentes de financiación preferencial para el primer lote están totalmente definidas y se espera la firma de contratos firmes en un futuro próximo.

De acuerdo con los planes iniciales, las tres primeras máquinas de serie producidas se entregarán al 2.º Destacamento Aéreo Unificado de Arjángelsk bajo condiciones de leasing preferencial. Esto contribuirá a mejorar las conexiones de transporte en dichas regiones.

Il-114-300AviaciónNavegaciónIndustriaAvión
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tim Cook deja su cargo: John Ternus se convierte en el nuevo CEO de AppleTim Cook deja su cargo: John Ternus se convierte en el nuevo CEO de AppleAyer, 23:53Anthropic presenta los modelos Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1Anthropic presenta los modelos Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1Ayer, 23:49Turquía se une a los Acuerdos de Artemis para la exploración de la Luna y MarteTurquía se une a los Acuerdos de Artemis para la exploración de la Luna y MarteAyer, 23:26Optoma presenta una nueva serie de pantallas 4K diseñadas para funcionar 24/7Optoma presenta una nueva serie de pantallas 4K diseñadas para funcionar 24/7Ayer, 22:24Apple pierde a otro de sus ejecutivos legendarios, Phil SchillerApple pierde a otro de sus ejecutivos legendarios, Phil SchillerAyer, 21:22Cámaras con IA en las escuelas: rumores sobre multasCámaras con IA en las escuelas: rumores sobre multasAyer, 20:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día
El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día