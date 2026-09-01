«¡Me van a colgar!» El nuevo plan de movilización de Putin y sus confesiones secretas

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«¡Me van a colgar!» El nuevo plan de movilización de Putin y sus confesiones secretas

La prestigiosa publicación británica The Economist informa, basándose en fuentes cercanas al Kremlin, que el presidente ruso Vladímir Putin está a punto de iniciar una nueva escalada en la guerra. Según la información del medio, en Rusia se está preparando una nueva ola de movilización masiva que abarcará de 300 000 a 400 000 soldados y un artículo analítico basado en los detalles de la confesión de Putin a su círculo cercano sobre que su seguridad personal estaría en riesgo si pierde el Donbás:

¡The Economist revela el nuevo plan de movilización de Putin y sus impactantes confesiones!

Tras varias semanas de dudas, los líderes rusos han decidido intensificar las acciones en la guerra. Gran BretañaEl principal medio político-económico, The Economist, basándose en sus fuentes cercanas al Kremlin, informó que en la Federación de Rusia se están realizando preparativos especiales para movilizar a entre 300 000 y 400 000 personas a las fuerzas armadas.

Las fuentes señalan que esta decisión se explica por la necesidad de alcanzar objetivos mínimos en el frente y mantener la estabilidad política interna.

Táctica de reclutamiento forzoso a través de las regiones

Según la publicación, la nueva campaña de movilización se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Presión sobre las autoridades locales: Las fuerzas militares adicionales serán reclutadas directamente por las autoridades regionales (gobernadores y agencias locales) mediante presión administrativa y coacción;

  • Localización de la protesta política: Para evitar protestas masivas a gran escala, el Kremlin planea llevar a cabo el proceso de forma fragmentada en regiones específicas en lugar de mediante un anuncio centralizado.

«Me van a colgar»: ¿Es la conquista del Donbás una cuestión de vida o muerte para Putin?

The Economist citó los temores personales de Putin sobre detener la guerra en este punto y las declaraciones de las fuentes:

  • Preocupación por la seguridad física: «Lo más probable es que él [Putin] considere que detener la guerra sin lograr su objetivo mínimo —la conquista total de todo el Donbás— supone una amenaza directa para su seguridad personal y física»;

  • Confesión impactante: Una de las fuentes destacó que el presidente ruso, al discutir con uno de sus aliados cercanos la posibilidad de terminar la guerra sin conquistar el Donbás, admitió: «Me van a colgar», reconociendo abiertamente su preocupación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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