Primera decisión tras el KO: ¿Volverá a pelear Moses Itauma contra Filip Hrgovic?

Tras la sorprendente derrota de la joven promesa británica de los pesos pesados, Moses Itauma, ante el nuevo campeón mundial de la IBF, el croata Filip Hrgovic, el jefe de Queensberry Promotions, Frank Warren, ha dado su postura oficial sobre la continuación de esta rivalidad.

El famoso promotor destacó que, tras el nocaut técnico en el noveno asalto en Londres, Itauma, de 21 años, comenzó a exigir inmediatamente una revancha, pero señaló que no es momento de apresurarse.

«Descansa ahora, luego volveremos al trabajo»: La conversación entre el promotor y el boxeador

Frank Warren reveló los detalles de la charla privada que mantuvo con Moses Itauma tras finalizar el combate:

La primera reacción del boxeador: «Nada más terminar la pelea, Moses me preguntó: "¿Se puede organizar una revancha contra Hrgovic?". Es una reacción natural y correcta para un verdadero guerrero»;

La decisión estratégica del promotor: «Pero le dije: "Por ahora no pienses en el boxeo, descansa un poco y pasa tiempo con tu familia. Una vez que hayas recuperado todas tus fuerzas, volveremos a trabajar en grandes proyectos"»;

Garantía de futuro: «Si Moses logra sacar las conclusiones correctas de este enfrentamiento, todavía le espera un futuro inmenso y grandes victorias».

La sensación en Londres y la nueva situación en los pesos pesados

Cambios decisivos en la escena de los pesos pesados: