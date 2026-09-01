Tim Cook deja su cargo: John Ternus se convierte en el nuevo CEO de Apple

Un gran cambio ha ocurrido en el mundo tecnológico: tras quince años de gestión, Tim Cook ha dejado el cargo de CEO de Apple y esta responsabilidad ha sido asumida por John Ternus, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente senior de ingeniería de hardware. Este periodo de transición llega en un momento crucial para una de las empresas más valiosas del mundo, ya que se avecinan tareas importantes como la presentación de nuevos gadgets y la implementación de tecnologías de AI. Así lo informa Techcrunch.com comunica .

Según ixbt.com, John Ternus, de 51 años y poco conocido por el gran público, fue elogiado por Tim Cook en una carta enviada a los empleados en su último día. Cook expresó opiniones cálidas sobre su sucesor, destacando su profunda comprensión de la creación de productos que cambian el mundo y enfatizando que es el candidato más adecuado para dirigir la empresa. Como dato, Tim Cook permanecerá en la empresa como ejecutivo.

La larga trayectoria de John Ternus en Apple

John Ternus ha dedicado más de la mitad de su vida, exactamente 25 años, a esta corporación. Tras graduarse de la universidad, trabajó brevemente en una pequeña empresa de dispositivos de realidad virtual llamada Virtual Research Systems, y en 2001 se unió al equipo de diseño de productos de Apple. Desde entonces, su carrera avanzó rápidamente, convirtiéndose en vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013 y ascendiendo a vicepresidente senior en 2021.

Con 51 años, Ternus es 15 años menor que su predecesor, Tim Cook. Es uno de los ejecutivos más jóvenes en la alta dirección de la empresa, lo que indica que Apple ha elegido a un líder capaz de garantizar la estabilidad a largo plazo. De hecho, el hecho de que Apple haya tenido solo dos CEOs durante el nuevo milenio demuestra la gran importancia que se le da a la sucesión y estabilidad en el liderazgo.

Desafíos y nuevas oportunidades por delante

En sus últimos años, Ternus dirigió el departamento de ingeniería de hardware, desempeñando un papel clave en la creación de dispositivos mundialmente famosos como el iPhone y el MacBook. Ahora, él y todo el equipo enfrentan semanas de gran responsabilidad. La próxima semana, la empresa tiene previsto realizar su evento de presentación del iPhone para lanzar su nueva gama de gadgets.

Asimismo, Apple comenzará pronto a presentar al público una experiencia de AI mejorada para Siri, basada en la tecnología de Google Gemini. En medio de tales cambios tecnológicos, la experiencia de John Ternus será decisiva para la empresa.

El año pasado, al dar un discurso a los graduados de la escuela de ingeniería de la Universidad de Pensilvania, Ternus compartió sus principios vitales y profesionales. «Cree siempre que eres tan inteligente como cualquier persona en la habitación, pero no pienses que sabes tanto como ellos», dijo. Según los expertos, es precisamente este enfoque saludable y la humildad lo que ayudará al nuevo CEO a guiar a Apple hacia el éxito futuro.