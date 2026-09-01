Llamamiento serio de Zelenski: ¿Qué está ocurriendo en el espacio aéreo ruso?

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Llamamiento serio de Zelenski: ¿Qué está ocurriendo en el espacio aéreo ruso?

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski emitió una declaración urgente dirigida a todas las aerolíneas, organizaciones de seguros y entidades que utilizan los servicios de los principales aeropuertos rusos. El líder ucraniano informó que el espacio aéreo de la Federación Rusa se ha convertido en una zona totalmente peligrosa para la aviación civil.

Según Zelenski, debido al rápido aumento del número de drones en el cielo ruso, esta zona está prácticamente cerrada a los vuelos de facto.

«La aviación civil no tiene lugar entre los drones»: el llamamiento de Zelenski

En su declaración, el presidente ucraniano transmitió las siguientes advertencias importantes a la comunidad internacional y a las aerolíneas:

  • Nivel de peligro en el espacio aéreo: «Queremos advertir a cada aerolínea, a cada aseguradora y a todos los que utilizan los principales aeropuertos rusos: el cielo ruso ya no es totalmente seguro»;

  • No hay amenaza para los aviones civiles, pero...: «Ucrania no amenaza a la aviación civil en sí, ni a ningún avión civil. Es simplemente que el cielo ruso estará ahora constantemente lleno de drones, y esto debe tenerse en cuenta. Aunque el gobierno ruso no lo admita oficialmente, la guerra que han iniciado está cerrando de facto su propio cielo»;

  • La vida de personas inocentes: «No queremos que mueran personas inocentes. Por eso advertimos a nuestros socios: los momentos de seguridad en el cielo ruso han terminado».

Llamamiento a las aerolíneas que vuelan a los aeropuertos de Moscú y San Petersburgo

Medidas tomadas por Kiev a través de canales diplomáticos e internacionales:

  • A la atención de embajadores y aerolíneas: El líder ucraniano instó a los embajadores de países extranjeros que operan en Kiev y Moscú a transmitir este peligro a sus gobiernos. Se lanzó una advertencia seria, especialmente a las aerolíneas que actualmente realizan vuelos regulares a Moscú, San Petersburgo y otras ciudades importantes de Rusia;

  • Información oficial a organizaciones internacionales: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y las agencias gubernamentales pertinentes proporcionarán informes completos sobre los riesgos reales en el cielo ruso a todas las organizaciones internacionales de aviación y seguridad.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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