Anthropic presenta los modelos Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1

·0·Tecnología
Anthropic presenta los modelos Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1

Anthropic ha presentado Claude Fable 5.1 y Claude Mythos 5.1, modelos diseñados para la programación y la investigación científica.

La compañía informó que el modelo Fable 5.1 ha sido lanzado para uso público. Mythos 5.1 se presenta con un sistema de protección especial para socios de confianza en los sectores de ciberseguridad y biología.

El nuevo Fable 5.1 es hasta un 25 % más barato que la versión anterior. Se ha indicado que el ahorro de costes en tareas de agentes puede alcanzar hasta un 45 %.

Anthropic también ha implementado el sistema Enterprise Frontier Safeguards, que permite a los usuarios almacenar sus datos completamente en su propia nube.

Fable 5.1 ha registrado altos resultados en una serie de pruebas de benchmark relacionadas con la resolución de problemas complejos y la investigación científica. En la prueba Terminal-Bench-Science, el modelo obtuvo un 52,6 %.

En la prueba Terminal-Bench 4.0, especializada en programación, Fable 5.1 alcanzó una precisión del 55,8 %. La empresa destaca que estos resultados demuestran una alta eficiencia del modelo en tareas específicas del sector.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Turquía se une a los Acuerdos de Artemis para la exploración de la Luna y MarteTurquía se une a los Acuerdos de Artemis para la exploración de la Luna y MarteAyer, 23:26Optoma presenta una nueva serie de pantallas 4K diseñadas para funcionar 24/7Optoma presenta una nueva serie de pantallas 4K diseñadas para funcionar 24/7Ayer, 22:24Apple pierde a otro de sus ejecutivos legendarios, Phil SchillerApple pierde a otro de sus ejecutivos legendarios, Phil SchillerAyer, 21:22Cámaras con IA en las escuelas: rumores sobre multasCámaras con IA en las escuelas: rumores sobre multasAyer, 20:39El Google Pixel 11 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra se enfrentan en una prueba de velocidadEl Google Pixel 11 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra se enfrentan en una prueba de velocidadAyer, 19:56Lanzamiento del Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3Lanzamiento del Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3Ayer, 19:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día
El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día