Anthropic presenta los modelos Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1

Anthropic ha presentado Claude Fable 5.1 y Claude Mythos 5.1, modelos diseñados para la programación y la investigación científica.

La compañía informó que el modelo Fable 5.1 ha sido lanzado para uso público. Mythos 5.1 se presenta con un sistema de protección especial para socios de confianza en los sectores de ciberseguridad y biología.

El nuevo Fable 5.1 es hasta un 25 % más barato que la versión anterior. Se ha indicado que el ahorro de costes en tareas de agentes puede alcanzar hasta un 45 %.

Anthropic también ha implementado el sistema Enterprise Frontier Safeguards, que permite a los usuarios almacenar sus datos completamente en su propia nube.

Fable 5.1 ha registrado altos resultados en una serie de pruebas de benchmark relacionadas con la resolución de problemas complejos y la investigación científica. En la prueba Terminal-Bench-Science, el modelo obtuvo un 52,6 %.

En la prueba Terminal-Bench 4.0, especializada en programación, Fable 5.1 alcanzó una precisión del 55,8 %. La empresa destaca que estos resultados demuestran una alta eficiencia del modelo en tareas específicas del sector.