John Ternus asume el cargo de CEO de Apple

Cambio de liderazgo en Apple: Tim Cook, quien se desempeñó como CEO durante quince años, ha cedido su puesto a John Ternus. Para Ternus, anteriormente vicepresidente senior de ingeniería de hardware, esta transición llega en un momento crucial para la historia de la compañía. Apple avanza con audacia hacia nuevas presentaciones y hitos tecnológicos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la información difundida por Bloomberg, John Ternus destacó la importancia de la presentación prevista para la próxima semana en su primera carta a los empleados. « La próxima semana nos espera una presentación extraordinariamente importante », escribió en su mensaje dirigido al equipo el martes. También expresó su satisfacción, tanto personal como de todo el equipo, por trabajar en los ambiciosos productos que se avecinan.

Nuevos productos esperados e inteligencia artificial

Apple tiene previsto celebrar su tradicional presentación anual del iPhone el 9 de septiembre. Circulan numerosos rumores sobre la posibilidad de que la marca presente el primer iPhone plegable de su historia durante este evento. Este paso podría fortalecer la posición de la empresa en el mercado móvil.

Asimismo, se espera una integración más amplia de la inteligencia artificial Siri, actualizada y con capacidades ampliadas, durante el evento. Según los expertos, esta actualización es una oportunidad crucial que permitirá a Siri competir con chatbots líderes como ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic.

Hacia el futuro y las últimas palabras de Tim Cook

Ternus señaló que, además de los dispositivos que se mostrarán la próxima semana, hay otros gadgets secretos en proceso de desarrollo. Según los medios, Apple trabaja actualmente en AirPods con cámara, gafas inteligentes y portátiles táctiles.

Por su parte, Tim Cook, quien envió una carta a los empleados en su último día, elogió el potencial del nuevo líder. « Estoy extremadamente feliz de confiar la dirección a una persona tan brillante, increíble y capaz como John », escribió Cook en su carta. Según él, hay muy pocos expertos que comprendan tan bien como John Ternus los secretos de la creación de productos que cambian el mundo.