El Manchester United muestra interés en Rayan Aït-Nouri al cierre del mercado

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El Manchester United muestra interés en Rayan Aït-Nouri al cierre del mercado

El último día del mercado de fichajes de verano trajo una sorpresa en el fútbol inglés. Según información de talkSPORT, el Manchester United ha enviado una solicitud oficial para fichar al defensa Rayan Aït-Nouri, quien milita en su acérrimo rival, el Manchester City. Este movimiento se considera uno de los últimos intentos del equipo por reforzar su línea defensiva. Así lo informa Goal.com .

Es bien sabido que los traspasos de jugadores entre los dos gigantes de Manchester son extremadamente raros. Sin embargo, la falta de minutos del jugador argelino en el Manchester City abrió una oportunidad para el club de Old Trafford. El entrenador del equipo, Michael Carrick, buscaba solucionar los problemas en el lateral izquierdo antes del cierre del mercado.

Dificultades en las negociaciones de traspaso

En esta etapa, el desenlace de las negociaciones entre las partes sigue siendo incierto. Fuentes del Manchester City señalan que los actuales campeones no tienen intención de vender a su jugador a un rival y consideran baja la probabilidad de que el traspaso se concrete. A pesar de ello, los 'Red Devils' intentan continuar las conversaciones hasta los últimos minutos.

Durante todo el verano, el Manchester United buscó un lateral izquierdo especializado, fijándose en varios nombres destacados de Europa. Entre ellos, se llevaron a cabo negociaciones con Lewis Hall, del Newcastle United, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo. Como resultado, el club centró su atención en el jugador suplente de su rival ciudadano.

Un punto de inflexión en la carrera de Rayan Aït-Nouri

El defensa de 25 años se unió al Manchester City el verano pasado por 32 millones de libras esterlinas. Sin embargo, su trayectoria en el equipo no ha sido sencilla. Una lesión de tobillo al inicio de la temporada y su participación en la Copa Africana de Naciones con su país le hicieron perder su lugar en el once titular.

Si este inesperado traspaso se concreta, sería una gran oportunidad para que Rayan Aït-Nouri relance su carrera estancada y alcance un nuevo nivel. Por ahora, toda la atención se centra en las decisiones oficiales que se tomarán en las últimas horas del mercado.

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Jahongir Tursunov
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