El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día

El nuevo flagship de Xiaomi, el Redmi K100 Pro Max, ha causado un auténtico revuelo en el mercado y ha demostrado una enorme ventaja frente a la generación anterior. Desde el primer día de su lanzamiento, este dispositivo se volvió extremadamente popular entre los compradores y superó en un 150 % las ventas de su predecesor. Este éxito confirma claramente que los seguidores de la marca esperaban capacidades tecnológicas avanzadas del nuevo flagship. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de Ixbt.com, una declaración oficial del presidente de la empresa, Lu Weibing, reveló las especificaciones técnicas del nuevo smartphone y sus primeros resultados de ventas. La cálida acogida por parte de los compradores se explica por las características técnicas del dispositivo, que responde plenamente a las exigencias modernas. Un salto tan significativo en la gama flagship también tendrá un impacto inevitable en la competencia del mercado.

Pantalla impresionante y tecnologías avanzadas

El nuevo flagship de Redmi incorpora los desarrollos más recientes y está diseñado para ofrecer contenidos de alta calidad. El smartphone cuenta con una pantalla OLED plana de 6,9 pulgadas, con una resolución de 2608 × 1200 píxeles. Además, el panel ofrece una elevada frecuencia de actualización de 185 Hz y está fabricado con materiales M11.

La cámara principal, equipada con estabilización óptica, captura imágenes con una impresionante resolución de 200 megapíxeles. También incluye un módulo teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y un objetivo ultra gran angular con la misma resolución. Esta combinación permite crear fotos y vídeos de calidad profesional.

Gran batería y diseño compacto

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su batería. Tiene una capacidad de 9070 mA·ch y contiene un 16 % de silicio. A pesar de esta enorme capacidad, el grosor del smartphone es de solo 8,45 milímetros y su peso, de 238 gramos.

Las opciones de carga también son muy amplias: admite carga por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. Además, permite cargar otros dispositivos mediante carga inversa por cable de 27 vatios y de forma inalámbrica a 22,5 vatios.

El panel trasero está fabricado con fibra de vidrio, mientras que el cuerpo ofrece protección total contra el agua y el polvo conforme a los estándares IP66, IP68 e IP69. Para garantizar la seguridad, incorpora un lector ultrasónico de huellas dactilares bajo la pantalla. El sistema HyperOS 3.0 se encarga del software y el puerto USB 3.2 Gen 1 permite transferencias rápidas de datos. El sistema de audio de 2.1 canales con acústica Bose garantiza un sonido de alta calidad.