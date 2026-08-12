El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día

·69·Tecnología
El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día

El nuevo flagship de Xiaomi, el Redmi K100 Pro Max, ha causado un auténtico revuelo en el mercado y ha demostrado una enorme ventaja frente a la generación anterior. Desde el primer día de su lanzamiento, este dispositivo se volvió extremadamente popular entre los compradores y superó en un 150 % las ventas de su predecesor. Este éxito confirma claramente que los seguidores de la marca esperaban capacidades tecnológicas avanzadas del nuevo flagship. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de Ixbt.com, una declaración oficial del presidente de la empresa, Lu Weibing, reveló las especificaciones técnicas del nuevo smartphone y sus primeros resultados de ventas. La cálida acogida por parte de los compradores se explica por las características técnicas del dispositivo, que responde plenamente a las exigencias modernas. Un salto tan significativo en la gama flagship también tendrá un impacto inevitable en la competencia del mercado.

Pantalla impresionante y tecnologías avanzadas

El nuevo flagship de Redmi incorpora los desarrollos más recientes y está diseñado para ofrecer contenidos de alta calidad. El smartphone cuenta con una pantalla OLED plana de 6,9 pulgadas, con una resolución de 2608 × 1200 píxeles. Además, el panel ofrece una elevada frecuencia de actualización de 185 Hz y está fabricado con materiales M11.

La cámara principal, equipada con estabilización óptica, captura imágenes con una impresionante resolución de 200 megapíxeles. También incluye un módulo teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y un objetivo ultra gran angular con la misma resolución. Esta combinación permite crear fotos y vídeos de calidad profesional.

Gran batería y diseño compacto

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su batería. Tiene una capacidad de 9070 mA·ch y contiene un 16 % de silicio. A pesar de esta enorme capacidad, el grosor del smartphone es de solo 8,45 milímetros y su peso, de 238 gramos.

Las opciones de carga también son muy amplias: admite carga por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. Además, permite cargar otros dispositivos mediante carga inversa por cable de 27 vatios y de forma inalámbrica a 22,5 vatios.

El panel trasero está fabricado con fibra de vidrio, mientras que el cuerpo ofrece protección total contra el agua y el polvo conforme a los estándares IP66, IP68 e IP69. Para garantizar la seguridad, incorpora un lector ultrasónico de huellas dactilares bajo la pantalla. El sistema HyperOS 3.0 se encarga del software y el puerto USB 3.2 Gen 1 permite transferencias rápidas de datos. El sistema de audio de 2.1 canales con acústica Bose garantiza un sonido de alta calidad.

RedmiXiaomiSmartphoneTecnologíaFlagship
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se ha revelado el nombre del primer teléfono plegable de AppleSe ha revelado el nombre del primer teléfono plegable de AppleHoy, 17:27Los lectores y abonados de Kamchatka pasan a las comunicaciones por satéliteLos lectores y abonados de Kamchatka pasan a las comunicaciones por satéliteHoy, 16:51HMD prepara un nuevo slider con el diseño del legendario Nokia N95HMD prepara un nuevo slider con el diseño del legendario Nokia N95Hoy, 16:22El valor de Blacksmith se dispara en la era de la aceleración del código mediante IAEl valor de Blacksmith se dispara en la era de la aceleración del código mediante IAHoy, 16:21El futuro de SpaceX se vincula con la inteligencia artificialEl futuro de SpaceX se vincula con la inteligencia artificialHoy, 15:27Calentadores de agua inteligentes: Reservoir presenta un nuevo dispositivo para el hogar y la red eléctricaCalentadores de agua inteligentes: Reservoir presenta un nuevo dispositivo para el hogar y la red eléctricaHoy, 15:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños