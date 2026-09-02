¿Por qué Oliveira rechazó el combate? Tsarukyan revela los secretos del duelo contra Ruffy

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¿Por qué Oliveira rechazó el combate? Tsarukyan revela los secretos del duelo contra Ruffy

El principal contendiente de peso ligero de la UFC, Arman Tsarukyan, reveló la razón detrás de su decisión de entrar al octágono contra el prometedor luchador brasileño Mauricio Ruffy.

El atleta armenio, que inicialmente se preparaba para una revancha contra el ex campeón Charles Oliveira, detalló el cambio repentino de planes y el acuerdo crucial alcanzado con la dirección de la UFC.

La tragedia de Oliveira y la opción Ruffy: ¿Cómo se desarrollaron los hechos?

Tsarukyan explicó el proceso del campamento de entrenamiento y el cambio de oponente de la siguiente manera:

  • El plan cancelado con Oliveira: «Al principio, acepté la pelea por el estatus de contendiente principal contra Charles Oliveira y comencé a entrenar en Rumania. Pero luego, un amigo cercano de Oliveira falleció y la organización me informó que estaban buscando un nuevo oponente»;

  • Poner fin a un año de inactividad: «Después de eso, surgió el nombre de Mauricio Ruffy y acepté de inmediato. Como aún no había peleado este año, no quería quedarme sin actividad. El combate contra Ruffy era una opción muy conveniente para mantener mi carrera activa».

«Una pelea por el título tras la victoria»: la garantía de la UFC

El luchador destacó que, a cambio de su consentimiento, exigió una condición importante a la organización:

  • Camino oficial hacia el cinturón: «Dije que después de este enfrentamiento, definitivamente debo pelear por el cinturón de campeón. La dirección de la UFC aceptó plenamente esta condición»;

  • Fecha del combate y torneo: El enfrentamiento entre Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy tendrá lugar este año el 20 de septiembre durante el torneo «UFC 331» como parte del evento.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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