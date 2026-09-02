Apple cambia el nombre de un mapa tras un decreto del presidente de EE. UU.

Tras una directiva oficial de la administración presidencial estadounidense, los gigantes tecnológicos siguen cambiando los nombres de los objetos geográficos en sus mapas. Según ixbt.com, Apple ha seguido los pasos de Google al renombrar oficialmente el lago Ontario como Lake America en su servicio Apple Maps. Este cambio se aplica a los usuarios dentro del territorio estadounidense y está atrayendo gran atención en el contexto de las relaciones políticas y económicas entre los países. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Se señala que este cambio se realizó en respuesta a una orden ejecutiva firmada por el presidente de EE. UU. Según el documento, el Departamento del Interior tenía un plazo de 30 días para actualizar el nombre del lago en el servicio de nomenclatura geográfica de EE. UU. y otras bases de datos federales. El decreto reconoce la importancia económica de este cuerpo de agua y enfatiza la necesidad de renombrarlo como Lake America.

Enfoques geográficos en los servicios de mapas

Este cambio introducido en la aplicación Apple Maps solo afecta a los usuarios en EE. UU. Para los usuarios en Canadá, se ha mantenido el nombre anterior de Ontario, mientras que los usuarios fuera de ambos países pueden ver ambos nombres en el mapa. Google, por su parte, ha explicado que los nombres en sus mapas se actualizan de acuerdo con las fuentes gubernamentales oficiales, incluidos los cambios en el sistema de información de nombres geográficos.

Sin embargo, no todos los servicios de mapas han seguido esta política. El servicio MapQuest anunció que mantendrá el nombre familiar para los usuarios y no cambiará el nombre del lago Ontario. Cabe recordar que el año pasado, tras un decreto similar, el Golfo de México fue renombrado como Gulf of America, y MapQuest también mantuvo su posición en aquel momento.

Cambios en la competencia y el ranking de aplicaciones

El cumplimiento de los gigantes tecnológicos con el decreto gubernamental ha impulsado la popularidad de un servicio de mapas competidor. Las descargas de la aplicación MapQuest se dispararon, permitiéndole alcanzar el primer puesto en los rankings de la App Store en EE. UU. Este resultado le permitió incluso superar a la popular aplicación ChatGPT.

Asimismo, MapQuest alcanzó posiciones altas en el ranking general de aplicaciones y juegos en Google Play Store. Los representantes de la empresa reaccionaron irónicamente en la red social X, destacando que la preferencia de los usuarios prevaleció ante el aumento de su popularidad. Apple y Google no han ofrecido comentarios adicionales sobre esta situación.