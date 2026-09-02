TCL demanda a Samsung por televisores Mini LED engañosos

Un conflicto legal ha surgido entre grandes empresas tecnológicas líderes en el mercado global. Según ixbt.com, TCL ha presentado una demanda oficial contra Samsung Electronics ante el tribunal del Distrito Sur de California, EE. UU. Según la misma, el gigante tecnológico surcoreano es acusado de publicidad engañosa sobre sus televisores de la serie M de 2026, vendiendo dispositivos que no cuentan con tecnología Mini LED como si fueran productos de clase premium. Así lo informa Ixbt.com reporta .

TCL afirma que Samsung tomó un modelo básico con una pantalla LED estándar más barata y lo lanzó al mercado como un dispositivo Mini LED de nueva generación. Esta situación no solo engaña a los consumidores, sino que también perjudica la competencia leal en el mercado. La demanda señala que Samsung lanzó sus televisores de la serie M más económicos en marzo de este año, con precios inferiores a los de los televisores Mini LED reales más asequibles de TCL.

Lucha por la competencia y cuota de mercado

Parece que las cifras de ventas en el mercado estadounidense son la causa de este conflicto. Según los documentos judiciales, TCL logró superar a Samsung en ventas de televisores Mini LED en EE. UU. entre 2023 y 2025. La razón es que, durante ese periodo, Samsung no pudo suministrar productos Mini LED de calidad a precios competitivos.

Según los abogados y representantes de TCL, Samsung aprovechó la demanda de los consumidores por una calidad de imagen superior y tecnología Mini LED para cerrar esa brecha. Como resultado, los productos con etiquetado falso han causado daños graves a las ventas, la reputación y los logros tecnológicos de TCL. El representante de TCL, R. K. Harlan, calificó esto como un intento deliberado de engañar a los consumidores.

Posición oficial de las partes

Actualmente, ambas partes mantienen firmemente su postura en este litigio. En un comunicado, Samsung Electronics declaró que se defenderá enérgicamente contra esta demanda. La empresa enfatizó su plena confianza en la calidad de sus productos y la precisión de sus especificaciones.

No obstante, TCL exige judicialmente que se limite o prohíba totalmente el uso de esta tecnología por parte de Samsung, además de una compensación económica no especificada por los daños sufridos. Este proceso judicial podría convertirse en un precedente importante para la protección de los derechos del consumidor y la veracidad de los términos tecnológicos en el mercado de televisores.