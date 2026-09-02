Xiaomi lanza el Smart Switch 2 compatible con instalaciones eléctricas antiguas

·0·Tecnología
Xiaomi lanza el Smart Switch 2 compatible con instalaciones eléctricas antiguas

Xiaomi ha presentado oficialmente el Smart Switch 2, una nueva generación de interruptores inteligentes diseñados para controlar la iluminación del hogar. Según ixbt.com, este nuevo producto destaca por su capacidad de instalarse no solo en redes eléctricas modernas de tres cables, sino también en las antiguas instalaciones de dos cables. Así lo informa Ixbt.com informa .

Hasta ahora, utilizar estas tecnologías en viviendas antiguas solía presentar dificultades. El Smart Switch 2 detecta automáticamente el tipo de conexión y selecciona el modo de funcionamiento adecuado. Como resultado, no se requiere configuración manual por parte del usuario, lo que simplifica enormemente el proceso de instalación.

Especificaciones técnicas y seguridad

El dispositivo se fabrica en versiones de uno, dos o tres botones según las necesidades del consumidor. El panel frontal está hecho de vidrio acrílico y se ofrece en colores blanco y gris. La carcasa utiliza policarbonato ignífugo de clase V-0, lo que garantiza la seguridad contra incendios.

Los ingenieros también han prestado especial atención al diseño de los botones. Los botones de recorrido corto con elementos de silicona son más silenciosos de lo habitual y cada uno cuenta con un indicador de estado independiente. El relé integrado está diseñado para un ciclo de hasta un millón de encendidos y apagados, ofreciendo una gran durabilidad.

Funciones inteligentes y control

El circuito del dispositivo está especialmente optimizado para bombillas LED de bajo consumo, ayudando a combatir el parpadeo. Además, un sistema de protección contra sobrecalentamiento corta automáticamente la energía si la temperatura aumenta.

El modelo Smart Switch 2 es compatible con la tecnología Xiaomi Mesh 2.0, actualizaciones de software remotas y control a través de la aplicación Mi Home o el asistente de voz Xiao Ai. Los botones pueden programarse mediante pulsaciones simples, dobles o largas. Si es necesario, pueden configurarse en modo inalámbrico para activar escenarios de hogar inteligente en lugar de simplemente encender la luz.

XiaomiSmart Switch 2Hogar InteligenteTecnologíaGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se presenta una nueva versión del Huawei Watch Ultimate 2Se presenta una nueva versión del Huawei Watch Ultimate 2Hoy, 14:29Xiaomi presenta su nuevo smartphone plegable Xiaomi 18 FoldXiaomi presenta su nuevo smartphone plegable Xiaomi 18 FoldHoy, 13:54El smartphone Vivo V80 Lite 5G se presenta con una batería de 10 000 mAhEl smartphone Vivo V80 Lite 5G se presenta con una batería de 10 000 mAhHoy, 13:25Flagship Vivo X500 Pro Max: pantalla de 144 Hz y capacidades de cámara únicasFlagship Vivo X500 Pro Max: pantalla de 144 Hz y capacidades de cámara únicasHoy, 12:50Smartphone compacto en pruebas con una batería récord de 8000 mAhSmartphone compacto en pruebas con una batería récord de 8000 mAhHoy, 11:59Mujeres astronautas trabajaron casi siete horas en el espacio abiertoMujeres astronautas trabajaron casi siete horas en el espacio abiertoHoy, 11:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas