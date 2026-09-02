Xiaomi lanza el Smart Switch 2 compatible con instalaciones eléctricas antiguas

Xiaomi ha presentado oficialmente el Smart Switch 2, una nueva generación de interruptores inteligentes diseñados para controlar la iluminación del hogar. Según ixbt.com, este nuevo producto destaca por su capacidad de instalarse no solo en redes eléctricas modernas de tres cables, sino también en las antiguas instalaciones de dos cables. Así lo informa Ixbt.com informa .

Hasta ahora, utilizar estas tecnologías en viviendas antiguas solía presentar dificultades. El Smart Switch 2 detecta automáticamente el tipo de conexión y selecciona el modo de funcionamiento adecuado. Como resultado, no se requiere configuración manual por parte del usuario, lo que simplifica enormemente el proceso de instalación.

Especificaciones técnicas y seguridad

El dispositivo se fabrica en versiones de uno, dos o tres botones según las necesidades del consumidor. El panel frontal está hecho de vidrio acrílico y se ofrece en colores blanco y gris. La carcasa utiliza policarbonato ignífugo de clase V-0, lo que garantiza la seguridad contra incendios.

Los ingenieros también han prestado especial atención al diseño de los botones. Los botones de recorrido corto con elementos de silicona son más silenciosos de lo habitual y cada uno cuenta con un indicador de estado independiente. El relé integrado está diseñado para un ciclo de hasta un millón de encendidos y apagados, ofreciendo una gran durabilidad.

Funciones inteligentes y control

El circuito del dispositivo está especialmente optimizado para bombillas LED de bajo consumo, ayudando a combatir el parpadeo. Además, un sistema de protección contra sobrecalentamiento corta automáticamente la energía si la temperatura aumenta.

El modelo Smart Switch 2 es compatible con la tecnología Xiaomi Mesh 2.0, actualizaciones de software remotas y control a través de la aplicación Mi Home o el asistente de voz Xiao Ai. Los botones pueden programarse mediante pulsaciones simples, dobles o largas. Si es necesario, pueden configurarse en modo inalámbrico para activar escenarios de hogar inteligente en lugar de simplemente encender la luz.