Revolución histórica en la construcción: viviendas impresas en 3D en Dinamarca

Un nuevo salto gigante ha ocurrido en el mundo de la construcción y la arquitectura moderna. En la ciudad de Holstebro, Dinamarca, se ha completado la construcción de «Skovsporet», el complejo residencial innovador más grande de Europa construido mediante tecnología de impresión 3D. En este eco-barrio de 36 apartamentos, creado para proporcionar viviendas asequibles y cómodas para estudiantes universitarios, los edificios se levantaron no en meses, sino en cuestión de días. ¿Cómo se logró tal velocidad y eficiencia sin precedentes?

A continuación, conoceremos los detalles de esta maravilla tecnológica que marca una nueva era en la industria de la construcción, los récords de la impresora 3D y las condiciones de vida cómodas creadas para los estudiantes.

1. El milagro de «Skovsporet»: Proyecto especializado y colaboración poderosa

Construido cerca del campus universitario local en la ciudad de Holstebro, «Skovsporet» es el proyecto más grande de su tipo realizado hasta la fecha en Europa.

El proyecto fue llevado a cabo en colaboración por el estudio de renombre mundial especializado en arquitectura espacial y futurista SAGA Space Architects , el líder en impresión 3D 3DCP y el fabricante global de impresoras 3D de construcción COBOD . El cliente es una organización sin fines de lucro especializada en crear viviendas asequibles y energéticamente eficientes para estudiantes locales.

Alcance e infraestructura del proyecto:

Número de edificios: Complejo de 6 edificios modernos de una planta;

Fondo de apartamentos: Un total de 36 apartamentos totalmente independientes;

Infraestructura del barrio: Patios verdes entre edificios, senderos peatonales, parques de descanso y zonas de aparcamiento especiales para bicicletas.

Los estudiantes que viven aquí no solo obtuvieron una vivienda moderna, sino también un ecosistema de campus verde en plena naturaleza.

2. Velocidad récord: ¡Equipo de 3 personas y edificios terminados en 5 días!

Uno de los aspectos más sorprendentes del proyecto fue el ahorro sin precedentes de recursos humanos y tiempo.

Para erigir los muros de carga principales de los edificios, se utilizó la impresora 3D gigante COBOD BOD3 , que revolucionó el sector. A través de la boquilla de la impresora, una mezcla compuesta líquida especial similar al cemento se depositó capa por capa, levantando los muros con precisión milimétrica basada en un modelo 3D computarizado.

Un salto fenomenal en la velocidad de construcción:

Mano de obra mínima: El funcionamiento de la impresora 3D gigante y el proceso de colocación de las capas de hormigón en el sitio fueron supervisados por un grupo de solo 3 personas . No hubo necesidad de decenas de constructores, maquinaria pesada ni ruido. Prueba inicial: La impresión del primer bloque de 6 apartamentos tomó varias semanas debido a los ajustes de software. Récord de 5 días: Una vez que los expertos se adaptaron completamente al sistema robotizado, el último bloque de 6 apartamentos de igual tamaño fue impreso en solo 5 días desde cero.

Este indicador llamó la atención de los expertos por ser al menos 4-5 veces más rápido que el vertido tradicional de ladrillo u hormigón.

3. Armonía con la naturaleza: 90% de los árboles preservados

En la mayoría de las grandes construcciones, el medio ambiente y las áreas verdes son talados por completo. Pero los diseñadores de Skovsporet dieron prioridad a mantener el equilibrio ecológico.

El plan del sitio fue trazado con tanta precisión que el 90% de los árboles centenariosque ya crecían en el lugar se mantuvieron intactos. Como resultado, la residencia estudiantil no se convirtió en una zona industrial de hormigón, sino en un refugio natural en medio de un bosque verde.

4. Compactos, luminosos y acogedores: apartamentos independientes de 40-50 m²

Cada apartamento tiene una superficie de 40 a 50 metros cuadrados, adaptado para que un estudiante viva de forma totalmente independiente:

Zonas separadas: Los apartamentos cuentan con cocina privada, salón amplio, dormitorio acogedor, área de trabajo (estudio) separada y servicios sanitarios modernos (baño y aseo).

Luz solar natural: Para ahorrar energía e iluminar las habitaciones, los arquitectos instalaron grandes ventanales panorámicos y claraboyas de construcción especiales que permiten el paso de la luz solar directamente desde el techo.

Solución de diseño interior: Debido a que el material de la impresora 3D se deposita capa por capa, los muros tienen un patrón ondulado y texturizado único. Para dar calidez y estética a las habitaciones, se utilizaron con maestría madera natural, corcho y paneles de yeso en la decoración interior. Como resultado, la apariencia fría y sosa del hormigón fue reemplazada por un diseño escandinavo cómodo y moderno.

5. Construcción híbrida: ¿Qué hicieron los robots y dónde fue necesaria la mano humana?

Cabe destacar que el complejo Skovsporet no es un producto 100% de impresora 3D. Este proyecto es una simbiosis híbrida perfecta entre la robótica y el trabajo humano tradicional.

Una vez que la impresora 3D preparó todos los muros principales en pocos días, los maestros tradicionales entraron en escena. Ellos colocaron las cubiertas del techo, instalaron ventanas y puertas, tendieron las redes de ingeniería (electricidad, agua, calefacción) y equiparon las habitaciones con los electrodomésticos y muebles necesarios.

En total, el proceso desde los cimientos hasta el acabado completo duró 12 meses. Actualmente, el objeto ha sido entregado completamente y los primeros estudiantes se están preparando para mudarse.

Conclusión y reacción pública

Esta experiencia en Dinamarca demostró que las impresoras 3D no son solo un concepto experimental, sino una solución poderosa para resolver la escasez de viviendas asequibles, ecológicas y ultra rápidas en la vida real. El hecho de que los muros de los edificios se levantaran en solo 5 días y con una fuerza laboral de solo 3 personas sin duda establecerá nuevos estándares tecnológicos en el mercado global de la construcción.

¿En su opinión, en Uzbekistán es hora de introducir tales tecnologías de construcción 3D para erigir rápidamente residencias estudiantiles y viviendas asequibles? ¿Podrán los robots impresores reemplazar completamente a los constructores habituales en el futuro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!