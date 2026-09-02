Flagship Vivo X500 Pro Max: pantalla de 144 Hz y capacidades de cámara únicas

En un momento en que el mercado de los smartphones evoluciona rápidamente, los principales fabricantes siguen ofreciendo información interesante sobre sus futuros dispositivos insignia. Según el portal IXBT.com, el famoso insider Digital Chat Station ha revelado detalles importantes sobre el nuevo flagship de gama alta de la marca Vivo: el Vivo X500 Pro Max. Este dispositivo busca captar la atención de los usuarios con su pantalla avanzada y sus soluciones revolucionarias en el campo de la fotografía móvil. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Pantalla y cambios en el diseño

Según la información difundida por el insider, el smartphone Vivo X500 Pro Max de nueva generación estará equipado con una enorme pantalla de calidad de 6,85 pulgadas. La pantalla admite una alta resolución 2K+ y una tasa de refresco de 144 Hz, lo que ofrece a los usuarios una imagen extremadamente fluida para ver contenido y jugar. Cabe destacar que el panel es plano y el ancho de los bordes negros alrededor de la pantalla es de solo 1 milímetro.

Estos marcos ultra delgados le dan al dispositivo un aspecto más moderno y premium. A pesar del gran tamaño de la pantalla, se espera que el smartphone sea cómodo de usar gracias a sus marcos delgados. La pantalla 2K de alta frecuencia cumple plenamente con los requisitos modernos de los dispositivos de clase flagship.

Capacidades de cámara y grabación de video

Una de las principales ventajas del smartphone es su sistema óptico de nivel profesional. Anteriormente, Han Boxiao, representante de Vivo, reveló un secreto importante sobre las capacidades de cámara de la serie X500. Según él, el modelo Vivo X500 Pro se convertirá en el primer smartphone del mundo capaz de grabar video en formato 4K a 240, 480 o incluso 960 fotogramas por segundo.

El núcleo de este sistema avanzado está compuesto por la óptica Zeiss Ultra Dynamic. Se espera que la colaboración con la famosa marca Zeiss lleve la calidad de las fotos y videos a un nuevo nivel. Además, Vivo ha confirmado que se ha desarrollado un nuevo chip especial en colaboración con MediaTek. Este procesador acelera significativamente no solo el rendimiento general, sino también el proceso de procesamiento de fotos y videos.

Estabilización por gimbal y perspectivas futuras

Con el fin de mejorar aún más la calidad de las fotos y videos, los fabricantes han introducido una tecnología de estabilización avanzada. Según los informes, la cámara principal estará equipada con un sistema de estabilización de tipo gimbal (steadycam) de nivel profesional. Esta tecnología compensa mucho más eficazmente las vibraciones del smartphone durante el movimiento.

Como resultado, los usuarios podrán obtener fotos extremadamente nítidas y videos fluidos, incluso en movimiento. Por ahora, no se ha dado información precisa sobre la fecha de presentación oficial del Vivo X500 Pro Max ni sobre los precios para el mercado global, pero las últimas filtraciones de los insiders están despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.