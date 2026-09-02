El smartphone Vivo V80 Lite 5G se presenta con una batería de 10 000 mAh

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El smartphone Vivo V80 Lite 5G se presenta con una batería de 10 000 mAh

Vivo se prepara para lanzar su nuevo smartphone Vivo V80 Lite 5G al mercado. Según ixbt.com, la característica principal de este dispositivo será una batería récord, la más grande en la historia de la serie. La ceremonia de presentación está programada para el 3 de septiembre, y el dispositivo ya ha aparecido en el sistema de preventa, lo que ha aclarado sus especificaciones técnicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información, se ofrecerán a los compradores tres configuraciones de memoria. Estas son las variantes de 6 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento, 6 GB / 256 GB y 8 GB / 256 GB. Además, el smartphone saldrá a la venta en tres colores atractivos: rosa, verde y negro.

Capacidades técnicas y rendimiento

Anteriormente, este gadget fue probado en el benchmark Geekbench. Según los resultados, se reveló que el dispositivo funciona con un procesador Dimensity 7360-Turbo y el sistema operativo Android 16 más reciente. Los documentos del organismo de certificación TUV confirman que el smartphone admite tecnología de carga rápida de 44 W.

La versión del dispositivo destinada al mercado malasio se registró bajo el número de modelo V2626. Cabe recordar que este modelo ya se había presentado en Pakistán, donde se anunció con una batería de 7050 mAh. Es notable que en la versión malasia, esta cifra se haya aumentado a 10 000 mAh.

Pantalla y características de protección

La apariencia y durabilidad del smartphone también son de alto nivel. Basándose en presentaciones anteriores, se puede decir que el dispositivo estará equipado con una pantalla AMOLED curva con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto garantiza a los usuarios fluidez y alta calidad de imagen.

Además, el chasis cuenta con una protección robusta de nivel IP69 que cumple con los requisitos modernos. Esto protege eficazmente el dispositivo contra el agua y el polvo.

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Abror Shuhratov
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