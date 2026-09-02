Flagship Xiaomi 18 Fold: las ventajas clave del nuevo smartphone plegable

El fundador de Xiaomi, Lei Jun, reveló las características principales del próximo smartphone plegable Xiaomi 18 Fold. Según IXBT.com, el dispositivo de nueva generación atrae la atención de los usuarios gracias a su relación de aspecto única y sus potentes especificaciones técnicas. Sobre esto, Ixbt.com informa.

El flagship, cuya presentación oficial está programada para el 7 de septiembre, se producirá con un módulo de cámara orientado horizontalmente y una gama de colores vibrantes. Según Lei Jun, la mayor ventaja del dispositivo es la relación 2:1 de sus pantallas externa e interna.

Comodidad y ergonomía

Este formato facilita significativamente el uso en escenarios cotidianos. En particular, al leer, la imagen recuerda a una página de libro real, y al ver películas, no quedan grandes bordes negros en la pantalla interna. Además, los documentos se adaptan a la capacidad de la pantalla, eliminando la necesidad de hacer zoom constantemente.

Los parámetros técnicos del dispositivo también son notables. El Xiaomi 18 Fold está equipado con una pantalla externa de 5,38 pulgadas y una pantalla interna plegable de 7,58 pulgadas. Según Lu Weibing, presidente de Xiaomi Group, la empresa ha logrado resolver el compromiso tradicional entre compacidad y la comodidad de una pantalla grande, que ha sido un problema constante para los plegables.

Rendimiento y nuevo procesador

Se espera que el innovador gadget sea el primer dispositivo en funcionar con la plataforma especial Xring O3 de la compañía. En las pruebas de GeekBench 6, este procesador obtuvo 15 221 puntos en el test multinúcleo, superando el resultado de la generación anterior en un 60 %.

El nuevo conjunto de chips no solo proporciona una alta potencia, sino también una gran eficiencia energética. En condiciones de carga baja y media, el procesador reduce el consumo de energía en un 25 % en comparación con la generación anterior al realizar tareas diarias.