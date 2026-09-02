Antes del gran combate: Nursulton Ruziboev aparece en el evento mediático oficial

El atleta uzbeko el reconocido luchador de UFC Nursulton Ruziboev participó en los eventos mediáticos oficiales previos a la próxima velada de UFC que se celebrará el 5 de septiembre en París, Francia. En el marco de esta competición, nuestro compatriota se enfrentará a uno de los luchadores más brillantes y poco convencionales del mundo del MMA: el británico Michael «Venom» Page.

Comenzó la semana de pelea: Primeras imágenes de los momentos clave

Las fotos difundidas muestran a Nursulton firmando material promocional del evento, incluidos los pósteres oficiales. El inminente enfrentamiento ocupa un lugar central en los carteles, junto a Dan Hooker y otras estrellas. Durante el evento, la calma, la concentración y la preparación mental de nuestro luchador han llamado la atención de los aficionados.

El programa del día de medios incluyó, como es habitual, las apariciones oficiales de los luchadores, la preparación de recuerdos para los fans y sesiones de preguntas y respuestas con periodistas deportivos internacionales.

Michael Page, una de las pruebas más serias en la carrera de Ruziboev

El próximo duelo destaca por varios aspectos importantes:

Lucha antropométrica: Ambos atletas se encuentran entre los luchadores más altos y con mayor alcance de la división. Esto promete una verdadera partida de ajedrez en cuanto a la gestión de la distancia.

Confrontación de estilos: Michael Page se hizo un nombre durante sus años en Bellator gracias a su capacidad para mantener la distancia, realizar contraataques rápidos y ejecutar movimientos inesperados. Nursulton es un atleta versátil, dotado tanto de golpes potentes como de un control efectivo en el suelo y técnicas de sumisión.

Ranking y perspectivas: Una victoria en este combate abriría directamente el camino de Ruziboev hacia el top 15 de la categoría.

El torneo en Francia comenzará la noche del 5 de septiembre. Todos los aficionados al MMA uzbeko tendrán sus ojos puestos en el octágono de París ese día.

En su opinión, ¿qué táctica debería emplear Nursulton para superar el obstáculo de Michael Page: llevar el combate al suelo rápidamente o enfrentarse en un intercambio de pie? ¡Dejen sus opiniones y predicciones en los comentarios!