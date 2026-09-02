Xiaomi presenta su nuevo smartphone plegable Xiaomi 18 Fold

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Xiaomi presenta su nuevo smartphone plegable Xiaomi 18 Fold

Xiaomi ha revelado oficialmente el diseño de su smartphone plegable de nueva generación, el Xiaomi 18 Fold. Según ixbt.com, la presentación completa del dispositivo tendrá lugar durante el tradicional evento de lanzamiento de otoño, el 7 de septiembre, junto a otros dispositivos insignia avanzados. Así lo informa Ixbt.com .

El fabricante describe la estructura de este modelo como un factor de forma completamente nuevo llamado mid-fold. Según las imágenes oficiales presentadas, el smartphone está fabricado en un llamativo color rojo y cuenta con una pantalla de 5,38 pulgadas en su parte exterior.

Capacidades técnicas y sistema de cámara

La diagonal de la pantalla principal no plegable en el interior del dispositivo es de 7,58 pulgadas. En la parte superior del cuerpo del smartphone se encuentra un bloque de cámara principal dispuesto horizontalmente, donde se pueden ver tres lentes y un flash.

Expertos de la reconocida empresa Leica también participaron en la creación de este sistema óptico. Esto indica que el futuro dispositivo insignia mostrará resultados elevados en cuanto a capacidades de fotografía móvil.

Nuevo procesador y otros dispositivos

Anteriormente, Xiaomi había anunciado que este nuevo dispositivo sería el primer smartphone en funcionar sobre la base de un sistema en un chip especialmente diseñado, llamado Xring O3. Los expertos están atentos a cómo se desempeñará esta solución tecnológica en el mercado móvil.

También se espera que durante este evento se presente la primera tableta que funciona con el mismo procesador, la Pad 9 Pro Max. Se prevé que la presentación programada para el 7 de septiembre se convierta en uno de los eventos más grandes e importantes para Xiaomi.

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Abror Shuhratov
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