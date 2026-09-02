Se presenta una nueva versión del Huawei Watch Ultimate 2

Huawei se prepara para lanzar una nueva versión de su reloj inteligente insignia, el Huawei Watch Ultimate 2. Según ixbt.com, este dispositivo premium será presentado oficialmente el 7 de septiembre, demostrando una combinación de tecnologías modernas y software avanzado. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Basándose en el póster teaser oficial publicado por la compañía, el nuevo modelo se llamará Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration. El dispositivo destaca por sus soluciones de diseño únicas, incluyendo una predominancia de tonos plateados y violetas en su apariencia.

Los cambios en el diseño incluyen una exclusiva correa trenzada en blanco y violeta, así como nuevos diseños de esferas personalizables según las necesidades del usuario. Esto le otorga al reloj un aspecto más atractivo y moderno, ideal tanto para el uso diario como para un estilo de vida activo.

Sistema operativo HarmonyOS 7 y capacidades

El nuevo reloj inteligente funciona con el sistema operativo HarmonyOS 7 más reciente. Esta plataforma de software aumenta la eficiencia general del dispositivo y mejora significativamente una serie de funciones importantes.

En particular, el sistema HarmonyOS 7 optimiza profundamente el proceso de seguimiento de actividades deportivas. Al mismo tiempo, está orientado a mejorar las capacidades de monitoreo de la salud y el estado del organismo humano en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.

Posición en el mercado y versiones anteriores

Recordemos que anteriormente se anunció el inicio de las ventas del modelo original Huawei Watch Ultimate 2. Este dispositivo captó la atención de los compradores, y sus capacidades y características técnicas fueron ampliamente discutidas entre los entusiastas de la tecnología.

La nueva versión Extraordinary Exploration ofrece a los usuarios un gadget premium que no solo es potente técnicamente, sino también estéticamente superior. Se espera que las capacidades completas del dispositivo se revelen el día de la presentación.