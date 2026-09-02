Se presenta una nueva versión del Huawei Watch Ultimate 2

·2·Tecnología
Se presenta una nueva versión del Huawei Watch Ultimate 2

Huawei se prepara para lanzar una nueva versión de su reloj inteligente insignia, el Huawei Watch Ultimate 2. Según ixbt.com, este dispositivo premium será presentado oficialmente el 7 de septiembre, demostrando una combinación de tecnologías modernas y software avanzado. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Basándose en el póster teaser oficial publicado por la compañía, el nuevo modelo se llamará Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration. El dispositivo destaca por sus soluciones de diseño únicas, incluyendo una predominancia de tonos plateados y violetas en su apariencia.

Los cambios en el diseño incluyen una exclusiva correa trenzada en blanco y violeta, así como nuevos diseños de esferas personalizables según las necesidades del usuario. Esto le otorga al reloj un aspecto más atractivo y moderno, ideal tanto para el uso diario como para un estilo de vida activo.

Sistema operativo HarmonyOS 7 y capacidades

El nuevo reloj inteligente funciona con el sistema operativo HarmonyOS 7 más reciente. Esta plataforma de software aumenta la eficiencia general del dispositivo y mejora significativamente una serie de funciones importantes.

En particular, el sistema HarmonyOS 7 optimiza profundamente el proceso de seguimiento de actividades deportivas. Al mismo tiempo, está orientado a mejorar las capacidades de monitoreo de la salud y el estado del organismo humano en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.

Posición en el mercado y versiones anteriores

Recordemos que anteriormente se anunció el inicio de las ventas del modelo original Huawei Watch Ultimate 2. Este dispositivo captó la atención de los compradores, y sus capacidades y características técnicas fueron ampliamente discutidas entre los entusiastas de la tecnología.

La nueva versión Extraordinary Exploration ofrece a los usuarios un gadget premium que no solo es potente técnicamente, sino también estéticamente superior. Se espera que las capacidades completas del dispositivo se revelen el día de la presentación.

HuaweiHarmonyOSSmartwatchTecnologíaGadget
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi presenta su nuevo smartphone plegable Xiaomi 18 FoldXiaomi presenta su nuevo smartphone plegable Xiaomi 18 FoldHoy, 13:54El smartphone Vivo V80 Lite 5G se presenta con una batería de 10 000 mAhEl smartphone Vivo V80 Lite 5G se presenta con una batería de 10 000 mAhHoy, 13:25Flagship Vivo X500 Pro Max: pantalla de 144 Hz y capacidades de cámara únicasFlagship Vivo X500 Pro Max: pantalla de 144 Hz y capacidades de cámara únicasHoy, 12:50Smartphone compacto en pruebas con una batería récord de 8000 mAhSmartphone compacto en pruebas con una batería récord de 8000 mAhHoy, 11:59Mujeres astronautas trabajaron casi siete horas en el espacio abiertoMujeres astronautas trabajaron casi siete horas en el espacio abiertoHoy, 11:23Xiaomi presenta su nuevo smartphone plegable insigniaXiaomi presenta su nuevo smartphone plegable insigniaHoy, 10:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas