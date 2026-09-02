El futuro de Erling Haaland: ¿pueden atraerlo los gigantes españoles?

La posibilidad de que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, continúe su carrera en uno de los grandes clubes españoles siempre está presente. Según Goal.com, el ex futbolista Dietmar Hamann compartió sus opiniones sobre el futuro del goleador noruego y cómo podría reaccionar ante el interés del FC Barcelona o del Real Madrid. Así lo informa Goal.com informa .

Erling Haaland se unió al Manchester City en el verano de 2022, siguiendo los pasos de su padre Alf-Inge. El coste del traspaso, que se reveló en 51 millones de libras esterlinas, resultó ser un verdadero hallazgo en el mercado futbolístico moderno. En su primera temporada bajo la dirección de Pep Guardiola, el delantero ganó la Premier League, la FA Cup y la Champions League, logrando un triplete y anotando 52 goles.

Desde entonces, se han batido numerosos récords en torno al potente delantero, quien ha superado rápidamente la cifra de cien goles en la liga inglesa. El jugador firmó un contrato de larga duración con el club, vigente hasta 2034. Sin embargo, no hay garantías de que se cumpla hasta el final, ya que los rumores sobre el interés de los clubes españoles no cesan.

Los gigantes españoles y los nuevos retos

El próximo verano, Erling Haaland, que cumplirá 27 años, terminará su quinta temporada en Manchester. Es en este periodo cuando se debate si el jugador podría abrir las puertas a un nuevo desafío y poner rumbo al Camp Nou o al Santiago Bernabéu. El ex centrocampista Dietmar Hamann dio su opinión al respecto en una entrevista en colaboración con Betinia.

Según Hamann, el jugador ya lo ha ganado todo con el Manchester City. Tras conquistar la liga y la Champions League, es natural que, pasado un tiempo, el jugador sienta el deseo de buscar una nueva motivación y un cambio de aires. Aunque tiene un contrato de larga duración, si clubes como el FC Barcelona o el Real Madrid llaman a su puerta, sería un paso importante para cualquier futbolista.

No obstante, la cuestión del traspaso no depende solo del deseo del jugador. Sin el consentimiento del Manchester City y teniendo en cuenta las condiciones de su enorme contrato, se espera que este movimiento sea algo complejo. Además, el precio de traspaso de Haaland no será barato, lo que podría suponer dificultades adicionales para los clubes españoles.