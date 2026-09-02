Acer presenta un nuevo monitor portátil de cuatro pantallas

Durante la feria IFA 2026 en Berlín, Acer presentó una de sus innovaciones más destacadas: el PD163Q P3, un monitor portátil plegable equipado con cuatro pantallas. Diseñado para profesionales que necesitan más espacio de trabajo en sus portátiles y buscan eficiencia en entornos multitarea, este dispositivo promete ser un paso importante en el mercado de las estaciones de trabajo móviles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el nuevo modelo presentado durante el evento permite al usuario cuadruplicar su espacio de trabajo (4X Screen Space) gracias a su diseño único. Este alto rendimiento se logra mediante el uso de varias pantallas interconectadas, manteniendo al mismo tiempo la compacidad del dispositivo.

Características técnicas y comodidad

Los paneles que componen el dispositivo consisten en pantallas de 15,6 pulgadas con calidad Full HD. Esto proporciona suficiente precisión y comodidad para las tareas diarias, incluyendo el trabajo con tablas complejas, editores gráficos y documentos de texto.

Los ingenieros también pensaron en la comodidad del usuario, simplificando al máximo el proceso de conexión de los monitores al ordenador. Según la información facilitada, todo el sistema se conecta mediante un solo cable USB-C, lo que evita la necesidad de cables y adaptadores adicionales.

Evolución y perspectivas

Cabe destacar que Acer no es la primera vez que experimenta en este ámbito. La compañía ya había lanzado al mercado el modelo PD163Q, más sencillo, con dos pantallas de 15,6 pulgadas. El nuevo PD163Q P3 es la continuación lógica de esa generación, elevando el potencial de los monitores portátiles a un nuevo nivel con cuatro pantallas.

Por ahora, el fabricante no ha revelado los precios exactos, las fechas de lanzamiento ni las especificaciones técnicas completas de este prometedor dispositivo. Sin embargo, el interés por este gadget es alto y se espera que pronto encuentre su lugar en el mercado de las estaciones de trabajo móviles.