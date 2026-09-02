Presentado el Oukitel WP600 con dos ventiladores y batería de 10 000 mAh

·0·Tecnología
Presentado el Oukitel WP600 con dos ventiladores y batería de 10 000 mAh

Según Ixbt.com, la marca Oukitel ha presentado oficialmente, junto a su nuevo modelo WP70 Ultra, el smartphone Oukitel WP600 con características técnicas únicas. Este dispositivo está dirigido a los jugadores móviles y destaca por ser el primero en el mundo equipado con dos ventiladores de refrigeración y un moderno sistema de iluminación RGB. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Aunque el modelo Oukitel WP600 está especializado en juegos, su base de hardware no utiliza los procesadores insignia de gama más alta, sino la plataforma MediaTek Dimensity 8300. No obstante, el smartphone cuenta con un conjunto de capacidades técnicas sólidas para garantizar un alto rendimiento y una estabilidad operativa.

Capacidades técnicas y pantalla

El smartphone cuenta con una pantalla OLED ampliada de 6,8 pulgadas que admite resolución Full HD+. Además, la tasa de refresco de 120 Hz garantiza una fluidez de imagen excepcional en juegos y aplicaciones dinámicas.

La memoria RAM del dispositivo alcanza un nivel récord de 24 GB. Esto permite ejecutar varias aplicaciones pesadas simultáneamente y jugar sin ningún tipo de retraso. En cuanto a las capacidades fotográficas, el smartphone está equipado con una cámara principal de 108 megapíxeles.

Autonomía y protección

Uno de los aspectos más importantes para los jugadores y usuarios activos es su batería. El dispositivo incorpora una enorme batería de 10 000 mAh, acompañada de un cargador de 45 W para una carga rápida.

La seguridad y durabilidad del chasis también han recibido una atención especial. El Oukitel WP600 es compatible con la tecnología eSIM moderna y cumple con el estándar IP69K más alto de protección contra polvo y agua. Por el momento, el fabricante no ha revelado información sobre el precio ni la fecha de lanzamiento del nuevo smartphone.

OukitelSmartphoneGamersTecnologíasGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Acer presenta un nuevo monitor portátil de cuatro pantallasAcer presenta un nuevo monitor portátil de cuatro pantallasHoy, 16:29Flagship Xiaomi 18 Fold: las ventajas clave del nuevo smartphone plegableFlagship Xiaomi 18 Fold: las ventajas clave del nuevo smartphone plegableHoy, 15:56TCL demanda a Samsung por televisores Mini LED engañososTCL demanda a Samsung por televisores Mini LED engañososHoy, 15:25Revolución histórica en la construcción: viviendas impresas en 3D en DinamarcaRevolución histórica en la construcción: viviendas impresas en 3D en DinamarcaHoy, 15:08Xiaomi lanza el Smart Switch 2 compatible con instalaciones eléctricas antiguasXiaomi lanza el Smart Switch 2 compatible con instalaciones eléctricas antiguasHoy, 14:53Se presenta una nueva versión del Huawei Watch Ultimate 2Se presenta una nueva versión del Huawei Watch Ultimate 2Hoy, 14:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas