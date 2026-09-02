Presentado el Oukitel WP600 con dos ventiladores y batería de 10 000 mAh

Según Ixbt.com, la marca Oukitel ha presentado oficialmente, junto a su nuevo modelo WP70 Ultra, el smartphone Oukitel WP600 con características técnicas únicas. Este dispositivo está dirigido a los jugadores móviles y destaca por ser el primero en el mundo equipado con dos ventiladores de refrigeración y un moderno sistema de iluminación RGB. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Aunque el modelo Oukitel WP600 está especializado en juegos, su base de hardware no utiliza los procesadores insignia de gama más alta, sino la plataforma MediaTek Dimensity 8300. No obstante, el smartphone cuenta con un conjunto de capacidades técnicas sólidas para garantizar un alto rendimiento y una estabilidad operativa.

Capacidades técnicas y pantalla

El smartphone cuenta con una pantalla OLED ampliada de 6,8 pulgadas que admite resolución Full HD+. Además, la tasa de refresco de 120 Hz garantiza una fluidez de imagen excepcional en juegos y aplicaciones dinámicas.

La memoria RAM del dispositivo alcanza un nivel récord de 24 GB. Esto permite ejecutar varias aplicaciones pesadas simultáneamente y jugar sin ningún tipo de retraso. En cuanto a las capacidades fotográficas, el smartphone está equipado con una cámara principal de 108 megapíxeles.

Autonomía y protección

Uno de los aspectos más importantes para los jugadores y usuarios activos es su batería. El dispositivo incorpora una enorme batería de 10 000 mAh, acompañada de un cargador de 45 W para una carga rápida.

La seguridad y durabilidad del chasis también han recibido una atención especial. El Oukitel WP600 es compatible con la tecnología eSIM moderna y cumple con el estándar IP69K más alto de protección contra polvo y agua. Por el momento, el fabricante no ha revelado información sobre el precio ni la fecha de lanzamiento del nuevo smartphone.