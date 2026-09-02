Acer Vero 16 presentado: alto rendimiento y facilidad de reparación

Acer ha presentado el nuevo portátil Acer Vero 16, que combina tecnologías modernas con un enfoque ecológico. Según Ixbt.com, este dispositivo destaca no solo por su alto rendimiento, sino también por la facilidad de sustitución de sus componentes y la robustez de su chasis. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El nuevo dispositivo funciona con Windows 11 Home y pertenece a la categoría Copilot+ PC. En su configuración máxima, el portátil está equipado con un procesador Intel Core Ultra X9 388H y gráficos integrados Intel Arc B390. El rendimiento global de la plataforma AI alcanza los 180 TOPS.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

El fabricante ofrece a los usuarios la posibilidad de trabajar de forma eficiente, crear contenido y ejecutar aplicaciones incluso sin conexión constante a la red. El portátil cuenta con 24 GB de RAM y un SSD de 512 GB.

Existen varias opciones de pantalla, siendo la principal una pantalla OLED 3K con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. También se ofrecen configuraciones OLED 2K, incluyendo opciones con control táctil. Todas las pantallas tienen una relación de aspecto 16:10, certificación Low Blue Light, un contraste de 100 000:1 y un tiempo de respuesta de 1 ms.

Interfaces y enfoque ecológico

El dispositivo está equipado con una cámara infrarroja de 5 MP con obturador, dos puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1 compatible con salida hasta 8K, Wi-Fi 7 y una ranura para tarjetas SD. La plataforma AcerSense gestiona las funciones de AI para automatizar tareas, buscar información y facilitar la comunicación.

Se ha prestado especial atención a la facilidad de mantenimiento. El acceso a los componentes internos es posible sin herramientas especiales gracias a un mecanismo de clips. Es posible sustituir el SSD y la batería, y el diseño de las bisagras permite su reemplazo individual.

El chasis del portátil ha superado pruebas bajo el estándar militar MIL-STD-810H. Está fabricado con Acer Vero Aluminum, compuesto en un 50% por aluminio industrial reciclado y el resto por aluminio de baja huella de carbono. Los materiales de embalaje son totalmente reciclables.