Acer Vero 16 presentado: alto rendimiento y facilidad de reparación

·1·Tecnología
Acer Vero 16 presentado: alto rendimiento y facilidad de reparación

Acer ha presentado el nuevo portátil Acer Vero 16, que combina tecnologías modernas con un enfoque ecológico. Según Ixbt.com, este dispositivo destaca no solo por su alto rendimiento, sino también por la facilidad de sustitución de sus componentes y la robustez de su chasis. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El nuevo dispositivo funciona con Windows 11 Home y pertenece a la categoría Copilot+ PC. En su configuración máxima, el portátil está equipado con un procesador Intel Core Ultra X9 388H y gráficos integrados Intel Arc B390. El rendimiento global de la plataforma AI alcanza los 180 TOPS.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

El fabricante ofrece a los usuarios la posibilidad de trabajar de forma eficiente, crear contenido y ejecutar aplicaciones incluso sin conexión constante a la red. El portátil cuenta con 24 GB de RAM y un SSD de 512 GB.

Existen varias opciones de pantalla, siendo la principal una pantalla OLED 3K con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. También se ofrecen configuraciones OLED 2K, incluyendo opciones con control táctil. Todas las pantallas tienen una relación de aspecto 16:10, certificación Low Blue Light, un contraste de 100 000:1 y un tiempo de respuesta de 1 ms.

Interfaces y enfoque ecológico

El dispositivo está equipado con una cámara infrarroja de 5 MP con obturador, dos puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1 compatible con salida hasta 8K, Wi-Fi 7 y una ranura para tarjetas SD. La plataforma AcerSense gestiona las funciones de AI para automatizar tareas, buscar información y facilitar la comunicación.

Se ha prestado especial atención a la facilidad de mantenimiento. El acceso a los componentes internos es posible sin herramientas especiales gracias a un mecanismo de clips. Es posible sustituir el SSD y la batería, y el diseño de las bisagras permite su reemplazo individual.

El chasis del portátil ha superado pruebas bajo el estándar militar MIL-STD-810H. Está fabricado con Acer Vero Aluminum, compuesto en un 50% por aluminio industrial reciclado y el resto por aluminio de baja huella de carbono. Los materiales de embalaje son totalmente reciclables.

AcerPortátilIntelTecnologíasGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Presentado el Oukitel WP600 con dos ventiladores y batería de 10 000 mAhPresentado el Oukitel WP600 con dos ventiladores y batería de 10 000 mAhHoy, 16:57Acer presenta un nuevo monitor portátil de cuatro pantallasAcer presenta un nuevo monitor portátil de cuatro pantallasHoy, 16:29Flagship Xiaomi 18 Fold: las ventajas clave del nuevo smartphone plegableFlagship Xiaomi 18 Fold: las ventajas clave del nuevo smartphone plegableHoy, 15:56TCL demanda a Samsung por televisores Mini LED engañososTCL demanda a Samsung por televisores Mini LED engañososHoy, 15:25Revolución histórica en la construcción: viviendas impresas en 3D en DinamarcaRevolución histórica en la construcción: viviendas impresas en 3D en DinamarcaHoy, 15:08Xiaomi lanza el Smart Switch 2 compatible con instalaciones eléctricas antiguasXiaomi lanza el Smart Switch 2 compatible con instalaciones eléctricas antiguasHoy, 14:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas