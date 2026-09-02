Cierre del mercado de fichajes en la Premier League: los traspasos más sonados del verano 2026

·64·Deportes
Cierre del mercado de fichajes en la Premier League: los traspasos más sonados del verano 2026

El mercado de fichajes de verano de 2026 en la Premier League ha llegado oficialmente a su fin. Los clubes han gastado cientos de millones de euros para reforzar sus plantillas antes de la nueva temporada, rompiendo varios récords. Según las cifras finales del portal Transfermarkt, la compra récord absoluta de este verano fue realizada por Manchester Citymientras que Newcastle lideró en ventas gracias a un acuerdo con el gigante catalán.

Top 10 de los fichajes más caros: la gran ofensiva de Manchester City y Tottenham

Este verano, los grandes de la Premier League han invertido fondos históricos para reestructurar el mediocampo y el ataque. Los diez traspasos más caros incluyen los siguientes movimientos:

  • Enzo Fernández (Chelsea → Manchester City) — 145 M€

  • Morgan Rogers (Aston Villa → Chelsea) — 138 M€

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest → Manchester City) — 135 M€

  • Bradley Barcola (PSG → Liverpool) — 125 M€

  • Sandro Tonali (Newcastle → Tottenham) — 108 M€

  • Matheus Fernandes (West Ham → Tottenham) — 99 M€

  • Ayyoub Bouaddi (Lille → Manchester City) — 95 M€

  • Savinho (Manchester City → Tottenham) — 87,7 M€

  • Bruno Guimarães (Newcastle → Arsenal) — 87,5 M€

  • Carlos Baleba (Brighton → Manchester United) — 75,9 M€

Top 10 de las ventas: los beneficios del Newcastle y las inversiones saudíes

Los clubes ingleses han sido muy activos no solo comprando, sino también vendiendo jugadores para enriquecer sus presupuestos:

  • Anthony Gordon (Newcastle → Barcelona) — 80 M€

  • Tijjani Reijnders (Manchester City → Al-Qadsiah) — 61 M€

  • Ollie Watkins (Aston Villa → Al-Hilal) — 58,4 M€

  • Marc Cucurella (Chelsea → Real Madrid) — 55 M€

  • Rasmus Højlund (Manchester United→ Napoli) — 44 M€

  • Cristian Romero (Tottenham → Atlético Madrid) — 33 M€

  • Curtis Jones (Liverpool → Inter) — 30 M€

  • Djed Spence (Tottenham → Inter) — 30 M€

  • Trevoh Chalobah (Chelsea → Como) — 30 M€

  • Donyell Malen (Aston Villa → Roma) — 25 M€

Conclusiones principales de la campaña de fichajes 2026

Este mercado se destacó por varias tendencias estratégicas. El Manchester City envió una señal seria a sus rivales al destinar casi 375 millones de euros a Enzo Fernández, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi. El Tottenham reforzó radicalmente su mediocampo con Sandro Tonali y Matheus Fernandes. Al mismo tiempo, el interés de los clubes de Arabia Saudita por las estrellas de la Premier League sigue siendo alto: Tijjani Reijnders y Ollie Watkins se convirtieron en las adquisiciones más caras de los saudíes.

¿Cuál crees que fue el fichaje más exitoso del verano 2026? ¿Justificarán su precio Enzo Fernández por 145 millones o Morgan Rogers por 138 millones? ¡Deja tus análisis en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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