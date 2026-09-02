Enzo Fernández hace su primera declaración tras su fichaje por el Manchester City

Uno de los traspasos más importantes y comentados del año en la Premier League se ha cerrado oficialmente. El centrocampista central del Chelsea, campeón del mundo con la selección argentina, Enzo Fernández, se ha unido inesperadamente al Manchester CityEl jugador de 25 años, que ha firmado un contrato de larga duración por 5 años, ha dado sus primeras declaraciones oficiales sobre los motivos de esta sorprendente decisión, sus planes en el nuevo equipo y el nivel del club.

«Este club está hecho para ganar»: ¿Por qué Fernández eligió al City?

Enzo destaca que unirse al campeón de Inglaterra es uno de los puntos más altos en la carrera de cualquier futbolista profesional:

Manchester Cityes el club más exitoso de Inglaterra en los últimos años. Todo jugador quiere formar parte de un equipo así, porque todos saben lo profesional que está organizado todo aquí;

No podría estar más feliz de estar aquí. Estoy totalmente preparado para aceptar este reto y ayudar al City a ganar nuevos trofeos. Este equipo está hecho para ganar.

Estrellas en cada línea: Competencia y compromiso al 100 %

La alta competencia en el mediocampo del Manchester City no es un secreto para nadie. Sin embargo, la estrella argentina afirmó que no le teme a esto, sino que quiere mejorar su juego aprendiendo de sus compañeros de clase mundial:

«Si miras la plantilla, hay jugadores de alto nivel en cada línea del City. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y seguir desarrollándome como futbolista;

Me enorgullece mejorar constantemente mi juego. Todos los que han trabajado conmigo saben lo duro que trabajo en los entrenamientos y la energía que pongo en los partidos. Doy el 100 % y le prometo a mi nuevo club que nada cambiará aquí, lucharé hasta el final».

El contrato de 5 años sugiere que el cuerpo técnico del Manchester City ve a este jugador como una figura estratégica a largo plazo. Este acuerdo no solo refuerza significativamente el mediocampo del club mancuniano, sino que también se espera que cambie el equilibrio de poder entre los principales rivales de la tabla.

¿Crees que Enzo Fernández del Manchester City logrará adaptarse rápidamente al estilo de juego y convertirse en un líder indiscutible, o tendrá dificultades para luchar por un puesto en el once inicial debido a la competencia interna? ¡Deja tus predicciones en los comentarios!