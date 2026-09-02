Enzo Fernández hace su primera declaración tras su fichaje por el Manchester City

·10·Deportes
Enzo Fernández hace su primera declaración tras su fichaje por el Manchester City

Uno de los traspasos más importantes y comentados del año en la Premier League se ha cerrado oficialmente. El centrocampista central del Chelsea, campeón del mundo con la selección argentina, Enzo Fernández, se ha unido inesperadamente al Manchester CityEl jugador de 25 años, que ha firmado un contrato de larga duración por 5 años, ha dado sus primeras declaraciones oficiales sobre los motivos de esta sorprendente decisión, sus planes en el nuevo equipo y el nivel del club.

«Este club está hecho para ganar»: ¿Por qué Fernández eligió al City?

Enzo destaca que unirse al campeón de Inglaterra es uno de los puntos más altos en la carrera de cualquier futbolista profesional:

  • Manchester Cityes el club más exitoso de Inglaterra en los últimos años. Todo jugador quiere formar parte de un equipo así, porque todos saben lo profesional que está organizado todo aquí;

  • No podría estar más feliz de estar aquí. Estoy totalmente preparado para aceptar este reto y ayudar al City a ganar nuevos trofeos. Este equipo está hecho para ganar.

Estrellas en cada línea: Competencia y compromiso al 100 %

La alta competencia en el mediocampo del Manchester City no es un secreto para nadie. Sin embargo, la estrella argentina afirmó que no le teme a esto, sino que quiere mejorar su juego aprendiendo de sus compañeros de clase mundial:

  • «Si miras la plantilla, hay jugadores de alto nivel en cada línea del City. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y seguir desarrollándome como futbolista;

  • Me enorgullece mejorar constantemente mi juego. Todos los que han trabajado conmigo saben lo duro que trabajo en los entrenamientos y la energía que pongo en los partidos. Doy el 100 % y le prometo a mi nuevo club que nada cambiará aquí, lucharé hasta el final».

El contrato de 5 años sugiere que el cuerpo técnico del Manchester City ve a este jugador como una figura estratégica a largo plazo. Este acuerdo no solo refuerza significativamente el mediocampo del club mancuniano, sino que también se espera que cambie el equilibrio de poder entre los principales rivales de la tabla.

¿Crees que Enzo Fernández del Manchester City logrará adaptarse rápidamente al estilo de juego y convertirse en un líder indiscutible, o tendrá dificultades para luchar por un puesto en el once inicial debido a la competencia interna? ¡Deja tus predicciones en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La directiva del Manchester City evalúa oficialmente el traspaso de Enzo FernándezLa directiva del Manchester City evalúa oficialmente el traspaso de Enzo FernándezHoy, 18:24Antes del gran combate: Nursulton Ruziboev aparece en el evento mediático oficialAntes del gran combate: Nursulton Ruziboev aparece en el evento mediático oficialHoy, 15:51El futuro de Erling Haaland: ¿pueden atraerlo los gigantes españoles?El futuro de Erling Haaland: ¿pueden atraerlo los gigantes españoles?Hoy, 12:37Lo que reveló Álvaro González sobre Cristiano RonaldoLo que reveló Álvaro González sobre Cristiano RonaldoHoy, 12:14Arman Tsarukyan lanza una propuesta impactante: ¿qué le espera al MMA?Arman Tsarukyan lanza una propuesta impactante: ¿qué le espera al MMA?Hoy, 12:02Oficial: La UFC anuncia el combate estelar de un gran torneo en Las VegasOficial: La UFC anuncia el combate estelar de un gran torneo en Las VegasHoy, 11:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños