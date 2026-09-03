El Apple iPhone Ultra podría marcar un giro radical en su diseño

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El Apple iPhone Ultra podría marcar un giro radical en su diseño

Mientras Apple se prepara para presentar sus próximos dispositivos insignia, han circulado interesantes detalles sobre los futuros smartphones en Internet. Según informa ixbt.com, el modelo iPhone Ultra, esperado para septiembre, podría suponer un cambio drástico en la filosofía de diseño de Apple, abandonando un elemento que ha sido su símbolo principal durante años. Así lo informa Ixbt.com informa el sitio.

Las imágenes de los nuevos cristales protectores que han aparecido en la red ofrecen una primera impresión del aspecto de los futuros dispositivos. En particular, al comparar los cristales de pantalla destinados al iPhone Ultra y al iPhone 18 Pro, se observan diferencias notables. Destaca especialmente que el cristal diseñado para la versión Ultra presenta un sencillo orificio redondo para la cámara selfie en lugar del habitual Dynamic Island.

Características únicas del modelo Ultra

Según el análisis de los expertos, esta decisión de diseño está directamente relacionada con la estructura plegable del smartphone y su chasis ultra delgado. Según se informa, se espera que el iPhone Ultra tenga un grosor de solo 4,5 milímetros cuando esté desplegado. Integrar módulos Face ID completos para las pantallas externa e interna en un chasis tan compacto y fino es una tarea técnicamente muy compleja.

Por este motivo, se especula que los ingenieros de Apple podrían prescindir del sistema de reconocimiento facial y optar por colocar un lector de huellas dactilares en el lateral del dispositivo. Si esta información se confirma, el iPhone Ultra se convertiría en el primer buque insignia de Apple sin Face ID desde el lanzamiento del iPhone X.

Similitud con dispositivos Android

De este modo, la compañía podría despedirse de su característico recorte de pantalla, que apareció primero como una amplia «muesca» y luego como el Dynamic Island. El sencillo orificio redondo para la cámara que lo sustituye ha sido la solución estándar para los smartphones con sistema operativo Android durante muchos años.

Estos cambios demuestran que Apple está dispuesta a hacer concesiones para reducir el grosor del chasis mientras ofrece a sus usuarios las últimas capacidades tecnológicas. Se espera que las discusiones al respecto se intensifiquen a medida que se acerque el lanzamiento del nuevo buque insignia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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