Comienza la jornada 20 de la Superliga de Uzbekistán: calendario de partidos

Superliga de Uzbekistánentra en una fase decisiva por el título y los puestos de honor. Hoy, 3 de septiembre, comienza oficialmente la jornada 20 de nuestro campeonato nacional. El programa, que durará tres días, ofrecerá a los aficionados enfrentamientos intensos que podrían cambiar drásticamente la tabla de posiciones, destacando el duelo central en Qarshi y un choque vibrante en la capital.

Apertura en Olmaliq y duelos candentes del viernes

El calendario de la jornada es tan apretado que no deja tiempo para el descanso:

Primer paso en Olmaliq: La jornada 20 se abre hoy a las 19:00 en Olmaliq con el partido entre el AGMK y el equipo de « Khorazm », que busca consolidar su posición en la liga;

El centro neurálgico de la jornada — Qarshi: El 4 de septiembre, los aficionados al fútbol presenciarán un verdadero clásico: el derbi regional entre el « Nasaf » y el « Neftchi » de Fergana. Para los locales, que luchan por el título, este partido será una prueba de fuego;

Intensidad en la capital: El viernes por la noche, el club « Andijan », que cuenta con una de las aficiones más apasionadas de la liga, visitará el estadio « Pakhtakor » en Tashkent.

Calendario completo y horarios de la jornada 20 de la Superliga

Todos los partidos se disputarán durante tres días según el siguiente programa:

3 de septiembre (jueves): 19:00 — « AGMK » — « Khorazm »

4 de septiembre (viernes): 18:00 — « Bunyodkor » — « Surkhon » 19:00 — « Navbahor » — « Lokomotiv » 19:00 — « Nasaf » — « Neftchi » (Partido central de la jornada) 20:15 — « Pakhtakor » — « Andijan »

5 de septiembre (sábado): 18:00 — « Sogdiana » — « Mash'al » 18:00 — « Kokand-1912 » — « Dinamo » 20:15 — « Qizilqum » — « Bukhara »



Los resultados de esta jornada tendrán un impacto significativo tanto en la diferencia de puntos por el título como en la lucha por la permanencia de los clubes en riesgo de descenso.

¿Quién crees que se llevará los 3 puntos en el partido central entre « Nasaf » y « Neftchi »? ¿Podrá el « Pakhtakor » romper la resistencia del « Andijan » en casa? ¿Qué resultado pronosticas para tu equipo favorito? ¡Deja tus opiniones y predicciones en los comentarios!