Se ha cerrado una de las páginas más brillantes y grandiosas de la historia del fútbol mundial. El capitán de la selección argentina y campeón del mundo, Lionel Messi, anunció el 31 de agosto que ponía fin oficialmente a su larga y gloriosa carrera internacional con la camiseta de la «Albiceleste». En honor al capitán que devolvió la Copa del Mundo a toda una nación tras 36 años de espera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una iniciativa nacional sorprendente y sin precedentes.

Homenaje al mítico «número 10»: ¿Cómo se detendrán los partidos?

Según la decisión de la Asociación, para rendir homenaje al capitán que hizo milagros con el número 10, todos los próximos encuentros seguirán un guion especial:

Solidaridad de todas las ligas: Esta acción abarcará todos los partidos de la próxima jornada, no solo en los campeonatos masculinos, sino también en todas las ligas y divisiones del fútbol femenino;

La pausa histórica en el minuto 10: En cada partido, cuando el cronómetro marque el minuto 10, sonará el silbato del árbitro, el balón se detendrá y el juego quedará suspendido por completo durante un minuto;

Aplausos colectivos en el campo: Todos los protagonistas del partido —jugadores, suplentes, árbitros y cuerpos técnicos— expresarán su gratitud a la estrella legendaria con un minuto de aplausos ininterrumpidos;

El unísono de las gradas: Las decenas de miles de aficionados presentes en los estadios se unirán a esta ola de solidaridad para participar en la ovación colectiva;

Video especial en las pantallas: Durante esta pausa de un minuto, los videomarcadores de los estadios proyectarán un video especial preparado por la AFA, que recopila los momentos más emocionantes y las victorias históricas de Messi con la selección.

El fin de una era gloriosa: el legado de Messi en la selección

La carrera de Lionel Messi con Argentina fue una verdadera historia de drama, perseverancia y triunfo final. Tras muchas críticas y finales perdidas, llevó a su equipo a la cima de la Copa América, luego a la «Finalissima» y finalmente a la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Su partida es vista no solo por Argentina, sino por toda la comunidad deportiva mundial, como el final simbólico de una gran era del fútbol.

¿En su opinión, cuál fue el momento más inolvidable y emotivo de Lionel Messi con la camiseta argentina: ¿la victoria en la Copa del Mundo 2022 o cuando levantó la tan esperada Copa América en el Maracaná? ¿Messi cumplió plenamente su misión con la selección argentina? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!