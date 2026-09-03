La Federación Argentina de Fútbol anuncia un homenaje a Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado un homenaje nacional sin precedentes dedicado a la carrera internacional de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del país. Según Goal.com, esta emotiva decisión se tomó tras el anuncio oficial de la retirada del jugador de la selección nacional, lo que ha conmovido profundamente a toda la comunidad futbolística argentina. Así lo informa Goal.com informa .

Según el comunicado oficial publicado por la AFA, el tiempo de juego se detendrá por un instante en todos los partidos del campeonato nacional durante el fin de semana. Esta acción simbólica abarcará todas las divisiones y competiciones, tanto masculinas como femeninas, asegurando que los inmensos servicios del delantero de 39 años sean reconocidos en cada rincón del país.

Momentos históricos y aplausos

De acuerdo con el plan, en el minuto 10 del primer tiempo de los partidos de la próxima jornada, todos los encuentros se detendrán simultáneamente. Miles de aficionados y jugadores en los estadios aplaudirán durante un minuto para honrar la trayectoria única de Lionel Messi con la selección argentina.

Asimismo, la AFA ha instruido a los clubes para que utilicen las pantallas gigantes de los estadios para proyectar videos con los mejores momentos y goles de la exestrella del FC Barcelona y del PSG. Esto permitirá a los aficionados recordar una vez más el glorioso camino de la leyenda del fútbol, que comenzó en 2005 y duró veintiún años.

El fin de una carrera legendaria

Lionel Messi confirmó el fin de su carrera internacional en un emotivo mensaje escrito a mano en sus redes sociales. Según sus palabras, fue una decisión difícil pero inevitable, dictada por su edad y estado físico. Tras la final de la Copa del Mundo 2026, el jugador anunció que no volvería a vestir la camiseta nacional.

A lo largo de su carrera, Messi marcó un récord de 125 goles con la selección argentina, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del país. Participó en seis Copas del Mundo y finalmente levantó el trofeo en 2022, poniendo fin a la interminable espera de 36 años de Argentina.

La directiva de la AFA destacó que este homenaje a gran escala es la única forma de agradecer dignamente al atleta que tanto contribuyó al desarrollo del fútbol nacional. Mientras el fútbol argentino se despide de su querido capitán, el minuto de aplausos en los estadios demuestra una vez más que su legado será eterno.