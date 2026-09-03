El smartphone Xiaomi 18 Fold tendrá la batería más grande de su clase

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El smartphone Xiaomi 18 Fold tendrá la batería más grande de su clase

Xiaomi está trabajando intensamente en su próximo buque insignia plegable. Según el informe de ixbt.com, el nuevo Xiaomi 18 Fold estará equipado con la batería más grande entre los smartphones plegables similares del mercado. Esto permitirá a los usuarios disfrutar de una mayor autonomía sin aumentar el grosor ni el peso. Así lo informa Ixbt.com .

Según Lu Weibing, representante de la compañía, el smartphone contará con una batería Xiaomi Jinshajiang de 6000 mAh. La integración de esta gran reserva de energía en un cuerpo plegable muy fino y ligero se logró mediante un nuevo diseño de batería multicapa. Los expertos han logrado mantener un equilibrio perfecto entre compacidad y alto rendimiento.

Tecnologías de batería avanzadas y capacidades de carga

La densidad energética de esta batería alcanza los 920 Wh/L, y su contenido de silicio se ha incrementado en un 20 %. Estas soluciones tecnológicas permitieron aumentar significativamente la capacidad sin ampliar el tamaño de la batería. En el mercado actual, estos indicadores se consideran uno de los resultados más avanzados de su clase.

El dispositivo no solo contará con una batería de alta capacidad, sino también con tecnologías de carga rápida. En particular, el Xiaomi 18 Fold admitirá carga por cable de 67 W y carga inalámbrica de 50 W. Esto permitirá a los usuarios restaurar completamente la carga de la batería en poco tiempo.

Capacidades de pantalla y cámara

Además de la batería, el fabricante reveló información sobre otras especificaciones técnicas del dispositivo. El smartphone estará equipado con una pantalla interna de 7,58 pulgadas con una relación de aspecto de 2:1. Para mejorar la seguridad y durabilidad de la pantalla, se ha utilizado un vidrio ultrafino UTG de doble capa.

En cuanto a las capacidades fotográficas, está previsto instalar un objetivo periscópico moderno con una distancia focal de 80 mm. Además, el cuerpo del smartphone estará protegido por un marco de aleación de aluminio de serie 7 de alta resistencia, lo que aumentará aún más su durabilidad.

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Abror Shuhratov
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